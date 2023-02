U BiH boravi 135 ukrajinskih izbjeglica: Sanjamo povratak kući

- Mislili smo najduže mjesec... Nažalost, evo cijela je godina. Ovdje nam je lijepo, ljudi su vrlo ljubazni i puni ljubavi za nas, od volontera Crvenog križa do svih ostalih, ali moje srce plače za Ukrajinom - kroz suze nam je kazala Svjetlana.

U Međugorju je, pod ingerencijom Crvenog križa, kako nam kaže, Andrija Stojić, sekretar ove organizacije u Čitluku, ukupno 81 osoba iz Ukrajine, od kojih je 53 djece. U proteklih godinu je, govori, na hiljade njih prošlo kroz Međugorje. Svako od njih je, naglašava, ko je to želio, mogao ostvariti status izbjeglice.

Svaki vid podrške

- Imaju svu moguću podršku, od zdravstvene, materijalne, do psihosocijalne. Mi smo zadovoljni onim što smo do sada uspjeli ostvariti, a to nam govore i naši korisnici i partnerske organizacije. S prvim dolaskom izbjeglica, praktično, nismo imali decilitar ulja, a danas imamo modernu opremljenu učionicu gdje svako dijete iz Ukrajine ima svoj laptop - kazao nam je Stojić.