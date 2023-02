Budimir: Mislim da se vlast u Federaciji neće moći formirati bez visokog predstavnika

Gost prvog emisije Rezime Federalne televizije bio je Živko Budimir, bivši predsjednik Federacije BiH.

Kaže da su mu u BiH svi kanali i putevi zatvoreni, blokirani.

- Već duže vremena se borim sa vjetrenjačama kada je u pitanju političko stanje u BiH i koje rezultira jednim izopćenjem kada sam ja u pitanju. Ono je prisutno od strane svih. Dovoljna je činjenica da ja kao nekadašnji predsjednik Federacije i kao jedan od najviših vojnih zapovjednika u Federaciji već godinama nisam pozivan niti na jednu manifestaciju koja se odvija na državnom nivou - rekao je.

Smatra da je teško usporedivo stanje kada je on izabran za predsjednik Federacije i ovo koje imamo sada.

- Izabran sam intervencijom visokog predstavnika, ali prije te reakcije je uslijedila blokada izbora. Po tadašnjem važećem Ustavu i Izbornom zakonu predsjednik i potpredsjednici Federacije mogli su se birati uz podršku po šest članova Doma naroda iz sva tri konstitutivna naroda. Kako su tada u HDZ-u bili sigurni da će, ako se provedu izbori do kraja, biti dovoljno kandidata za podršku za moj izbor za predsjednika Federacije, oni su odlučili blokirati provedbu izbora. I izbori nisu provedeni. Znači u Dom naroda Federacije nije izabrano 17 nego 12 Hrvata. Kako bi se proveli izbori do kraja, koji su precizirani Ustavom Federacije do kada se moraju provesti Valentin Inzko je donio uredbu po kojoj je rekao da se može ići u izbor predsjednika Federacije bez obzira što nije do kraja popunjen Dom naroda i ja sam izabran podrškom pet delegata Hrvata u Domu naroda, od 12 - rekao je.

Drugačija situacija

Ističe da je današnja situacija dosta drugačija.

- Mi danas imamo situaciju u kojoj je novom odlukom visokog predstavnika povećan broj delegata u Domu naroda, te je regulisan rok u kojem se mora provesti izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije. Ako se ne izaberu kandidati onda se može predlagati sa sedam delegata Doma naroda. Nije mi jasno zašto nisu sačekali tih 50 dana. Po meni je čak bilo i nelogično očekivati da će predstavnik SDA podržati izbor vlade FBiH u kojoj neće biti SDA - kazao je.

Budimir ističe da niko od međunarodnih predstavnika ne poznaje dovoljno situaciju u BiH i mentalitet ljudi u BiH.

- Na osnovu površnog poznavanja svega donose nekakve odluke kojima su, u praksi, do sada više štete nanosili nego davali pomoći BiH - poručio je.

Slična situacija kao HDZ 2011.

Smatra da su SDA sada i HDZ nekada u istoj situaciji.

- SDA je ostala bez vlasti uprkos tome što kao stranka iz bošnjačkog naroda ima najviše pojedinačnih glasova. Međutim ukupno gledano stranke Osmorke kada zbroje svoje glasove imaju više glasova. Ostat će izvan vlasti kao što je 2011. vlada izabrana i sastavljena bez HDZ-a - podsjetio je.

Navodi da se politička situacija u BiH nije puno promijenila, osim što je "u njegovo vrijeme postojala kakva takva opozicija HDZ-u".

- Danas ta opozicija ne postoji. U RS-u također nema opozicije, tamo postoji samo konkurencija za vladajuću poziciju. Sve stranke koje se nalaze u poziciji vlasti u BiH, ne vidim nijednu koja istinski radi u interesu države i naroda. Vidim samo rad u smislu zadovoljenja vlastitih interesa i interesa stranke koju predstavljaju - izjavio je.

Budimir ističe da se nakon 2018. godine nije uopšte konzumirala vlast niti uspostavila vlast na temelju izbornih rezultata.

- Do ovih izbora praktično je bila jedna vlada. To prava politička kriza koja je dovela izbore do apsurda. Ponavlja se gotovo identitčna situacija i nakon ovih izbora. Mislim da uspostava Vlade FBiH neće biti moguća bez intervencije visokog predstavnika, ako se ne popusti pritiscima SDA i ne dopusti da i oni uđu u vlast na nivou Federacije - kazao je.

Izborni zakon loš

Naglašava da bi nova intervencija visokog predstavnika u smislu trenutne promjene Ustava i Izbornog zakona, koja ne bi bila trajna, bila jako loša.

- To bi bila jedna praksa koja bi mogla biti zloupotrijebljena u budućnosti, uvijek na štetu malobrojnijih. Smatram da Kristijan Šmit nema puni kapacitet visokog predstavnika.

Budimir smatra da je Izborni zakon, ovakav kakav trenutno imamo, zaista loš.

- Što dalje idemo u ovakvim odnosima u BiH, manje su šanse funkcioniranja BiH kao normalne države. Najviše me čudi narod ovdje u BiH, ljudi koji žele normalnu državu, koji ne vide da je jedini kriterij pri izboru nekoga u institucije pripadnost nekom narodu, nego bi trebalo biti stručnost, znanje i odgovornost. Mi danas imamo situaciju u kojoj nepovratno klizimo u sve lošije stanje, sve lošije odnose, koji mogu rezultirati i scenarijem koji se dešavao devedesetih godina - zaključio je.