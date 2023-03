Poznat izvođač radova na dionici autoputa Medakovo - Ozimice

U srijedu, 01. marta Evropska investicijska banka (EIB) dala je saglasnost na prijedlog odluke o odabiru izvođača radova dionice autoceste na Koridoru Vc Medakovo – Ozimice, dužine 21,3 kilometar.

- Ovo je prvi put da JP Autoceste FBiH ugovaraju izgradnju preko 20 kilometara. Do sada je bila uobičajena praksa da se ugovara izgradnja dionica od 2 do 10 km. Banka nam je dala bezuslovnu saglasnost, tako da sada možemo potpisati ugovor sa tehnički prihvatljivim i ekonomski najpovoljnijim izvođačem, a riječ je o turskoj kompaniji Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Vrlo brzo ćemo krenuti u izgradnju i posljednje dionice na sjevernom dijelu, Ozimice – Poprikuše, tako da planiramo da sjeverni dio koridora kroz Bosnu, od Sarajeva do Doboja završimo do kraja 2025. - rekao je Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste FBiH.

Započeto u junu

Nabavka za izbor izvođača radova na dionici Medakovo – Ozimce je započeta u junu 2022. godine, a ugovor će biti potpisan već sredinom ovog mjeseca.

Od tri zaprimljenih ponuda u postupku pregleda i ocjene odabrana je tehnički prihvatljiva i ekonomski najpovoljnija ponuda kompanije Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S s cijenom ponude bez PDV u iznosu 361.753.355 eura.

Rok 30 mjeseci

Nakon uvođenja izvođača u posao, rok izvođenja radova je 30 mjeseca.

Na dionici Medakovo – Ozimice gradit će se pored otvorene trase, jedna petlja, dva dvostrana odmorišta, osam mostova i vijadukti, dva nadvožnjaka, petnaest (15) podvožnjaka i jedan tunel dužine 2200 metara, a zajedno sa dionicom Putnikovo Brdo – Medakovo čija je izgradnja počela u novembru prošle godine, činit će funkcionalnu prometnu cjelinu.

Dionica Medakovo – Ozimice finansirat će se iz sredstava osiguranih putem Evropske investicijske banke (EIB) te bespovratnim sredstvima Evropske unije.