Bičakčić: SDA nije izvukla pouke iz poraza u KS-u i Zenici

Gost ovosedmičnog izdanja Dnevnika D Federalne televizije bio je Edhem Bičakčić, bivši premijer Federacije BiH, bivši predsjednik Sabora Islamske zajednice u našoj zemlji i predsjednik BH Komiteta Cigre. On je poručio da SDA nije izvukla iz poraza iz KS i u Zenici.

Kaže da je Bosna i Hercegovina zemlja iz referendumskog pitanja.

- Treba naglasiti da su svi narodi bili opredijeljeni za referendum, iako se neke drugačije konotacije slušaju. Ja sam u to doba bio, kao državni parlamentarac, kontrolor referenduma u Banjoj Luci i Skender Vakufu i mogu tvrditi da je masovan izlazak na referendum bio, u Banjoj Luci posebno. I velika većina naroda i građana je prihvatila suverenu i nezavisnu BiH. I neki se i danas ne stide da to niječu i govore neke druge neprihvatljive stvari - rekao je.

Smatra da bi državni Zakon o državnim praznicima pomogao ujedinjenju građana.

- Treba svakodnevno raditi na tome da se postigne saglasnost oko svih tih datuma koji su bitni. Ne možemo zaobići Dan nezavisnosti, to je naš put ka EU. Mi smo dobili tu zadaću od tadašnje EU, ispoštovali to i taj rezultat nam daje za pravo da i dalje radimo da svi građani BiH prihvate ovaj dan. I to će se postići u budućnosti - naveo je.

Bičakčić naglašava da 1. mart nije bošnjački dan, nego Dan nezavisnosti BiH.

- Nema nikakav nacionalni predznak. Neka Dodik malo prelista te izborne papire iz Banje Luke pa će vidjeti u kojem su broju Srbi bili opredijeljeni za nezavisnost BiH. Ako želi da koristi istinu. Ali on vodi propagandu i to vrlo neodgovorno - rekao je.

SDA-u su se osvetili samoljublje i samouvjerenost

O izboru premijera Federacije kaže da je stav SDA logičan.

- Oni su stranka sa najvećim brojem glasova i to im daje pravo da traže prostor za svoje djelovanje i vide način da mogu participirati dijelom u Federalnoj vladi. Ja se uvijek zalažem za dogovor i mislim da je rješenje BiH u dijalogu izabranih predstavnika. Rješenje nije nemoguće samo dijalog mora postojati - naveo je.

Smatra da SDA nije izvukla odgovarajuće pouke iz perioda kada je izgubila izbore u KS-u, pa i izbore u Zenici.

- To su dva velika centra i ovo je neki logičan slijed politike koja se vodila. Ta politika je stvar unutrašnjeg preispitivanja u SDA, a sukus je način vođenja politike i stvaranja kapaciteta. Nisu tome dali dužnu pažnju, mislili su da mogu protiv 11, ništa ih nije zabrinjavalo. I to samoljublje i samouvjerenost se osvetila. Treba izvući pouke, treba raditi onako kako je govorio Alija Izetbegović."

Navodi da se Osmorka reducirala na Trojku.

"Ovo su ostalo neki prateći segmenti. Ako dobiju neke bitne resore u Federalnoj vladi, i to j ejedna politika dogovora i mogu povući neke stvari naprijed. Ima tu i dobrih i loših kadrovskih rješenja. Nije sve to za pohvaliti, a ne može se unaprijed osuđivati - istakao je.

Bičakčić smatra da bi čovjek iz energetskog sektora trebao da vodi Federalnu vladu.

- To je zaista velika razvojna šansa BiH koju mi u ovom momentu uopće ne koristimo. To može u kratkom roku stvoriti dvocifreni rast BDP-a jer je takav izazov na energetskom tržištu, a mi potencijala imamo u svakom segmentu - zaključio je.

Dugo se međunarodna zajednica igrala ovdje protektora

Ističe da ne vidi neke posebne otklone u politici Milorada Dodika.

- To je jedan poseban kontinuitet. Čak ima jedan krešendo u vođenju te politike dodjelom odlikovanja Putinu i slično. Posljednje izjave govore da komunikacija između Dodika i Trojke ne postoji. Aktuelne teme koje Trojka pokušava da stavi na dnevni red na početku, poput granica, su veoma važne."

Na pitanje da li je Dejton omča oko vrata BiH, odgovara: "On sputava u mnogo čemu razvoj BiH. Na kraju krajeva predugo već traje i treba da dograđivati. Ali ostavlja on puno mogućnosti da se entiteti kreću naprijed i da se razvijaju u svim segmentima."

Naglašava da je bitno da se vlasti konstituiraju i počnu da rade.

- Pomagat ćemo ih koliko uši budu otvorene. Nekad naiđete na gluhe uši i onda jednostavno ne možete tu više ništa uraditi, ako niste aktivni učesnik u tome - istakao je.

O Uredu visokog predstavnika Bičakčić kaže da treba da postoji u BiH dok se ne ostvari konačni prenos vlasti na domaće subjekte.

- Ukoliko ljudi nisu zadovoljni visoki predstavnikom, a ne mogu biti zadovoljni svakom odlukom, onda treba tražiti da međunarodna zajednica napravi izlaznu strategiju kako da dejtonski proces završi bez visokog predstavnika. Dugo se međunarodna zajednica igrala ovdje protektora, a sve prebacivala na domaće učesnike. Mali smo mi i poljudskom potencijalu i po površini. Jesmo zemlja bogata i lijepa, ali mali smo mi da bi bili poligon za prepucavanja velikih svjetskih sila. Neka se te utakmice igraju mimo nas - kazao je.

Ističe da je pitanje neregulisanog ugovora države u Islamskom zajednicom sramota na državi BiH.

- Moram priznati da nismo možda ni previše kao Islamka zajednica insistirali odmah na takvom ugovor. Ne vidim da to pitanje treba da ulazi u sferu politike, to je jedno tehničko pitanje koje treba što prije završiti - zaključio je Bičakčić.