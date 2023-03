Sramotan odnos države prema Adelu Šabanoviću: Kako preživjeti sa 109 KM

Malo je onih koji nisu čuli za Adela Šabanovića iz Srebrenice.

Adel je u ratu preživio sve moguće golgote, bio je svjedok silovanja velikog broja Bošnjakinja, a svjedočio je i pokoljima, nakon čega su ga zločinci tjerali da pere krvave noževe.

Dobri ljudi

Nažalost, Adel i danas teško živi. Od države je donedavno imao samo 103 KM mjesečnih primanja, a sada, nakon povećanja, prima 109 maraka!

Preživljava, kaže nam, zahvaljujući dobrim ljudima. Najveća mu je želja da preživjele žrtve rata i svjedoci genocida budu institucionalno zaštićeni.

- Najviše me bole zločini koje sam i ja preživio, a koji se u BiH ne spominju, a trebali bi da se spomenu, to je bitno isto koliko i primanja. Ja od države imam to što imam od primanja, ali hvala Bogu na dobrim ljudima koji pomognu. Kao civilna žrtva rata sam primao 103 KM. Sada je taj iznos povećan na 109 KM - kaže Šabanović.

Naglašava da bi država trebala poduzeti nešto povodom negiranja genocida, jer se time sole rane preživjelih.

- Treba zaustaviti iskrivljavanje istine i negiranje genocida - naglašava Šabanović.

Nema zaštite

Podsjetio je na slučaj progona hafiza Amira Mahića iz Kozarca te smatra da se takvo nešto ne bi smjelo dešavati.

- Osim toga, otvara se i slučaj protiv Muharema ef. Štulanovića, a onda smo na redu mi, žrtve koje su preživjele genocid. I danas doživljavamo nepravdu i soljenje žive rane. I mi ćemo doći u situaciju kada će nam se suditi zato što govorimo o genocidu i zato što smo preživjeli. Gdje je tu zaštita svih institucija države BiH? Nigdje - zaključuje Šabanović.

Izgubio 22 člana porodice

Podsjetimo, Adel Šabanović je imao samo osam godina kad su srpske paravojne formacije upale u Vlasenicu i počele proganjati, zarobljavati i ubijati Bošnjake. S porodicom je izbjegao u Srebrenicu, gdje je 1995. godine preživio genocid. Izgubio je 22 člana porodice.