Građani ogorčeni ruševinama na Marindvoru: Ovo je bruka i sramota!

- Bilo je pitanje kada će se srušiti, naravno, to su svi znali. Kod nas ide "Sutra ćemo, prekosutra ćemo, uradit će neko drugi", ustvari to ne smije da se čeka jer ugrožava živote prolaznika, ugrožava saobraćaj, glavnu saobraćajnicu. To treba ukloniti zato što postoji uvijek mogućnost po zakonu, ja mislim, da ako ugrožava sigurnost da dođe inspekcija, napravi rješenje, da se preda vlasniku, da se određeni rok, recimo od 30 dana. Ako to ne urade za 30 dana, onda se sruši, a naplati se od vlasnika. To je rješenje – rekao je Senad Ključ.

Na pitanje ko je odgovoran, kaže da su svi krivi.

- Svi su krivi, nisu svi isto. Ovo je nadležnost Općine, ona je kriva, pa onda svi ostali. Jednostavno, mi reagujemo na to kad se to desi – kazao je Ključ.

Opasnost za ljude

Edin Begović kazao je da su ruševine opasne za ljude.