Pojavila se šokantna informacija, da je učenica 7. razreda u Velikoj Kladuši trudna, direktor demantira navode: To je laž!

Dodaje da je širenje lažne informacije krenulo od Dukića.

- Mi u školi nismo ništa znali od toga. To je krenulo od njega ta informacija. On je oklevetao i školu i dijete prije svega. Ako je baš izmislio onda je to narušavanje prava djeteta koje je ugroženo i to ozbiljno. Mi ćemo provesti sve neophodne radnje da dokažemo šta je, da utvrdimo šta je prava istina kako bi spriječili da se takve stvari na društvenim mrežama objavljuju - kaže Hušidić.

Kolektiv škole šokiran

Hušidić podvlači da su svi u šoku zbog ovih navoda.

- Mi smo svi u školi šokirani, cijeli kolektiv. Prvi put smo čuli za takvo nešto i da bi se nešto takvo moglo desiti. Odmah smo pokrenuli sve procedure kako bi utvrdili sve činjenice, da dođemo do prave istine. Ja još uvijek ne znam ni o kojem se djetetu radi. On je samo na Facebooku napisao da je učenica. Policija je vjerovatno sa njim utvrdila o kojem je djetetu riječ – zaključio je Hušidić u razgovoru za portal "Avaza".