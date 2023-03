Suđenje za zločine u Derventi: Bjelošeić optužen da je silovao djevojku Bošnjačke nacionalnosti

Na suđenju Andriji Bjeloševiću za zločine počinjene u Derventi, zaštićeni svjedok je kazao da je tokom rata vidio optuženog ispred haustora kod kafane "Žaba".

Zaštićeni svjedok AB-4 je prije samog svjedočenja tražio da iskaz da iz druge prostorije, a kao razloge je naveo, između ostalog, da je optuženi "opasan čovjek" koji ima veliki uticaj, kao i da mu je bilo prijećeno.

Vidio dva muškarca na ulazu

Nakon što je Sud udovoljio njegovom zahtjevu, kojem se Odbrana protivila, AB-4 je ispričao kako mu je poznat ugostiteljski objekat "Žaba", koji se početkom rata zatvorio.

Jedne prilike, kako je naveo, dolazio je u Derventu, i pošto je na liniji čuo da je objekat ponovo otvoren, odlučio je da svrati u "Žabu" i vidi da li je to istina. Svjedok nije mogao prezicirati godinu kada je to bilo, ali kada ga je Odbrana podsjetila da je u ranijoj izjavi kazao da je to moglo biti u drugoj polovini 1992. ili početkom 1993., on je naveo da misli kako je to bilo krajem augusta 1992. godine.

Svjedok AB-4 je rekao da je, kada je došao do haustora ispred "Žabe", vidio dva muškarca na ulazu, od kojih je jedan, njemu nepoznat, bio u uniformi.

- Prepoznao sam gospodina Bjeloševića. Bio je na ulazu u haustor, jedan metar unutra - kazao je svjedok i naveo da se nije s njim pozdravio, nego da je rekao "zdravo" i popeo se u kafanu.

Djevojke nije poznavao

AB-4 je izjavio da je u "Žabi" vidio deset do 15 osoba i dvije djevojke, od kojih je jedna sjedila, prema njegovom kazivanju, u krilu izvjesnog Neše Pecića.

- Druga je služila pićem, a kako je služila, kuckaju je pozada. To kad sam vidio, vratio sam se. To je trajalo dvije do tri minute - rekao je svjedok, dodavši da na povratku više nikoga nije vidio kod haustora. Dodao je i da na to mjesto više nikada nije došao.

Odgovarajući na pitanja Tužilaštva, svjedok je kazao da djevojke nije poznavao, te nabrojao nekoliko muškaraca koje je vidio te prilike. Također je rekao da je čuo priče o dolasku djevojaka u "Žabu", ali ne smije tvrditi da li su nasilno dolazile.

U unakrsnom ispitivanju svjedok je kazao da je nakon podizanja optužnice protiv Bjeloševića razgovarao s nekim osobama u kafani, ali nije htio reći gdje, ni s kim je o tome razgovarao.

Pojasnio je i da ga je kontaktirala Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i da je svoju izjavu dao u jednom ugostiteljskom objektu.

Svjedok se boji prijetnji

Također je kazao da je išao do hotela "Biser" jer je čuo da postoji još jedan svjedok kojem je prijećeno, međutim upitan za vlasnika hotela, rekao je da ga poznaje, ali da nisu bliski ni prijatelji da komuniciraju.

Na tvrdnju Odbrane, a kasnije i samog optuženog, da je odlučio svjedočiti iz druge prostorije jer se boji osude javnosti i da bi izbjegao susret s Bjeloševićem "jer je ovo laž", svjedok je kazao da to nije istina te da se boji prijetnji.

AB-4 je tokom svjedočenja rekao da poznaje optuženog iz viđenja te da nije imao priliku upoznati se s njim. Optuženi mu je kazao da se uopće ne poznaju, na šta je svjedok rekao da se pozdrave u prolazu.

Bjelošević je optužen da je, u svojstvu načelnika Centra službi bezbjednosti Doboj, najmanje četiri puta silovao žensku osobu bošnjačke nacionalnosti u ugostiteljskom objektu "Žaba" u Derventi.

Na ovom ročištu je i svjedok Mirko Šaran započeo s davanjem svog iskaza i ispričao da je od polovine 1992. do jeseni 1993. godine radio kao ljekar u Domu zdravlja u Derventi.

Nastavak suđenja 27. marta

Svjedok je naveo da mu je poznat objekat "Žaba", ali da nema informacije u vezi s njim.

Tužilaštvo mu je pročitalo dio njegove ranije izjave prema kojoj je kazao da je čuo priče da su tu boravile žene na radnoj obavezi i da su kružile priče o nezakonitim radnjama.

Šaran je potvrdio i da poznaje svjedokinju AB-1, ali Sudsko vijeće je Tužilaštvu naložilo da traži saglasnost od svjedokinje ukoliko će pitati Šarana za njeno zdravstveno stanje, te će se njegovo svjedočenje nastaviti na narednom ročištu.

Nastavak suđenja zakazan je za 27. mart.