Konaković poručio Tužilaštvu: Istražite kako je kćerka Nijaza Musića dobila posao u OSA-i

U prostorijama SDP-a održala se press konferencija lidera Trojke (SDP, Naša stranka i Narod i pravda) povodom aktuelne političke situacije u BiH.

Lider Naroda i pravde Elmedin Konaković, rekao je da je kćerka Nijaza Musića dobila posao u OSA-i te je pozvao medije da provjere kako je do ovoga došlo.

Otimanje volje Bošnjaka

- Tvrdim da je riječ o čistim dokazima koji ukazuju na korupciju i otimanje volje Bošnjaka koji su glasove dali strankama koje trebaju da formiraju vlast, a ne SDA, a da je SDA služeći se ovakvim stvarima došla do tog famoznog broja 13. Za one koji traže pravdu na sudu i hoće da me tuže jer sam govorio da su kupljeni i tražim od Tužilaštva da i Šilju i Jakuba i Muju i sve druge preletače hitno provjeri. Da provjeri i sve nas koji smo učestvovali u formiranju vlasti, da provjere i naše kontakte, da li smo mi na sličan način time služili. Samo tako BiH može iskoristiti ovaj momentum. Dijelom likujem jer sve pritiske koje sam proživio od ovog režima i njima bliskih pojedinaca pa čak i vaših kolega, tu stigmu skida dokaz i činjenica onoga što govorim zadnjih mjeseci i godina - rekao je Konaković.

Istakao je da je vrijeme da se sastanu sa tužiocima.

Sastanak sa tužiocima

- Vrijeme je da zatražimo da se sastanemo s tužiocima i vidimo šta rade po ovim prijavama. Od njih ovisi politička izvijesnost BiH, reforme na federalnom i državnom nivou. Otkrit ću tajnu, kada su ove stvari počele, ja sam poslao poruku koja je potvrđena jučer Satleru, Marfiju i Šmitu i ukazao na kriminal i korupciju, i na otimanje ljudi na terenu koji su trebali napraviti prevagu SDA u Klubu Bošnjaka, a kako bi SDA se borila na vlas kako bi neki od njih ostali na slobodi. Ovo je prijelomnica, raskrsnica, ključni trenutak za dalji put BiH, hoćemo li ostati zarobljeni u raljama korupcije i kriminala ili će institucije ove zemlje početi raditi svoj posao. Neka krenu od mene prvog. Da plašt kojim se režim pokriva, da ta lažna briga o Bošnjacima ne postoji, nego je paravan za korupciju kojom se bave - rekao je Konaković.

Osvrnuo se i na BH Telecom.

- Trazim da se hitno smijeni rukovodstvo BH Telecoma. Ono što vidite ovih dana nije slučajno, da BiH posjećuju važni ljudi, borili smo se godinama da se vrati pažnja američke administracije na BiH. Snažna je poruka kada državni sekretar kaže da štiti građane BiH - rekao je Konaković.