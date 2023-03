Haris Zahiragić otkrio: Oženio sam se 1. marta

Harisa Zahiragić (SDA) bio je gost u emisiji Špica u programu TVSA.

Na početku emisije ponosno je za TVSA otkrio:

- 1. marta sam stupio u bračne vode sa dugogodišnjom djevojkom. Bilo je to skromno u krugu porodice i nekoliko prijatelja, mislim da je tako bolje, da je za nas političare dobro zadržati dio privatnosti za sebe.

Inače, za njega 1. mart znači sljedeće:

- Mislim da je to najvažniji datum u historiji Bosne i Hercegovine. Svaki 1. mart bi radio nešto za ovo društvo i ovu državu, da bilježimo tu nezavisnost i slobodu.

"Moram zastati sa omladinom"

Upitali su ga i kako mladi oko njega i on sa mladima, za što je rekao:

- Juniori su slobodni u donošenju svojih odluka, nisu opterećeni medijskim natpisima, traže nove izvore informisanja. Kada prođem pored, recimo, Ekonomskog fakulteta, Pravog fakulteta (…) ja moram zastati sa omladinom. Svašta me pitaju, vrlo ih zanima politika. Ne zanima ih politikanstvo, nego autentičnost. Cijene iskrenost i poštenje i vjerovatno su to kod mene prepoznali.

Zahiragić naglašava:

- Malo koje mjesto na svijetu ima toliko slobode koje mi imamo, kao društvo. Sarajevo specifično.

Dva problema sa kojima se mladi susreću

Ističe dva problema s kojima se mladi u Bosni i Hercegovini susreću.

- Prvi je nepravda koja je zastupljena društveno. Veliki broj propisa se ne provodi, nažalost, ili se selektivno provodi. Mislim da to najviše frustira mlade ljude, pogotovo one izvrsne koji nisu prepoznati. Znate kako talentovana djeca koja igraju dobro fudbal – ako nemaju oca koji će trenera voditi na ručak, ne igraju. Ta djeca odustanu od fudbala jer se razočaraju, a puno su energije u to uložili. Tako u svim segmentima društva. Drugi problem je politička situacija.