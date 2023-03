Bivši pripadnik ARBiH uskoro na slobodi: Osmanović nakon tri i po godine izlazi iz zatvora

Kako saznajemo, on bi se na slobodi trebao naći 23. maja, nakon što je njegova zatvorska kazna preinačena u troipogodišnju.

- Nakon što je Apelacioni sud u Beogradu objavio presudu u slučaju moga oca, saznali smo da će se on uskoro naći na slobodi. U ovom trenutku je najvažnije to da će se on uskoro vratiti kući, čemu se izuzetno radujemo - kazala je Imamović.

Ovom prilikom zahvalila je svima koji su njenoj porodici pružili nesebičnu podršku kada im je bilo najteže.

- Posljednje tri godine i četiri mjeseca, koliko je moj otac u pritvoru u Beogradu, bile su izuzetne izazovne, kako za moga oca tako i za nas, porodicu. Svaka podrška koju smo dobili bila je neizmjerno vrijedna i davala nam je snagu da idemo dalje i borimo se - naglasila je Imamović.

Bez indicija

Osmanović je bivši pripadnik Armije RBiH koji je uhapšen u Republici Srbiji 23. novembra 2019. godine bez postojanja bilo kakvih indikacija da su pravosudne institucije Bosne i Hercegovine ili Haški sud smatrali da je potrebno pokrenuti njegovo procesuiranje.

Dakle, u trenutku njegovog hapšenja nije bila raspisana potjernica niti je u Srbiji bila podignuta optužnica ili pokrenuta istraga.

Osuđen na pet godina

Sudsko vijeće Višeg suda u Beogradu 18. marta 2022. godine prvostepeno je osudilo Osmana Osmanovića na pet godina zatvora. Osmanović je bio optužen za ratni zločin na području Brčkog. On je oslobođen optužbi da je prema ratnom zarobljeniku nečovječno postupao, nakon što je zaključeno da „radnje okrivljenog nisu dostigle minimalni nivo okrutnog postupanja da bi predstavljale nečovječno postupanje, pa da takvim radnjama okrivljeni nije prekršio pravila međunarodnog humanitarnog prava“.