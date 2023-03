Profesor Vedran Zubić: Zimsko vrijeme je "ekonomska greška", mi slušamo "velike" države

Nakon što smo protekle noći pomjerili kazaljke za jedan sat i prešli na ljetno računanje vremena oglasio se profesor geografije Vedran Zubić.

On je objasnio kada je uvedena ideja "pomjeranja sata" i kako je do nje došlo.

- Ideja "pomjeranja sata" je stara više od stoljeća. Prvi put je uvedena 1916. godine. Uvijek se to radi zadnji vikend trećeg i desetog mjeseca - rekao je Zubić.

Ekonomski isplativo

Dodao je da je naše pravo vrijeme zapravo zimsko.

- Ako pratimo rotaciju Zemlje i kulminaciju Sunca u zenitu iznad 15 meridijana (centralni meridijan naše satne zone CET), jasno je da trebamo konzumirati zimsko vrijeme. Ovo je bilo i ekonomski isplativo. Naime, ljudi su radili od 6-7 ujutru i bitno je bilo da idu na posao u osvjetljenom jutru. Na ovaj način se nije trošila energija, a metabolizam čovjeka je bio mnogo drugačiji u odnosu na danas - objasnio je.

Bioritam čovjeka se značajno promijenio zadnjih desetljeća.

- Upravo razni uređaji (od tv do telefona) nas duže drže budnim i mijenjaju naše osnovne navike. Vremenom se shvatilo da treba rad počinjati kasnije. Radno vrijeme je počinjalo od 8, a sada već sve više od 8 i 30. Čak i od 9. Dominira osmosatno radno vrijeme te ljudi uglavnom rade do 16 i 30-17 sati. To znači da se zimi vraćaju kući "po mraku". Zanimljivo da su neke države već nekoliko godina "ukinule" zimsko vrijeme - navodi Zubić.

Ušteda energije

Takve su, dodaje, Rusija i Turska. Radi se svakako o pokušaju uštede energije.

- Taj dogovor između Erdoana i Medvedeva je star sedam godina. Čak je i broj saobraćajnih udesa smanjen za 7%. Velika je razlika dolaziti sa posla ili škole "po danu", a ne "po noći". Oni koji su u proteklom periodu letili avionom iz Stambola primijetili su da "prije slete nego uzlete". Naime, ako je let iz stambola u 10:00 sletite u Sarajevo u 09:30! Turska više ne praktikuje "zimsko vrijeme" pa je Stambol u tom periodu dva sata u odnosu na nas, a trebao bi biti jedan sat - kaže Zubić u zanimljivom izlaganju.

Ljudi koji prate vaktiju znaju jednu "čudnu" činjenicu, a to je da "podne molitva" bude oko 13 sati.

- Svakako ne po lokalnom nego po dogovorenom vremenu. Po lokalnom vremenu i meridijanu "podne" je uvijek u podne! U današnje doba treba razmisliti o "dodatnom ljetnom satu". Zimsko vrijeme je možda astronomski "OK" i precizno, ali je ekonomski nerentabilno i nesvrsishodno. Metabolizam ljudi više nije isti. Nekada se spavalo od 7, moja generacija nakon "crtanog i kupanja", ljudi radili do 15 i zimsko vrijeme bilo "taman" - dodaje Zubić.

Rad u školama

Treba razmisliti i o početku djelovanja i rada u školama.

- Kod nas je prvi sat u 8 kao "sveto slovo". Djeca više ne idu spavati u 20 ili 21 sat kao nekad! Njihov san je "izlomljen" i skraćen. Veoma su umorni u rano jutro zbog toga i nemaju realnu radnu aktivnost. Ni fizičku ni psihičku. Jasno je da su današnja djeca mnogo duže budna nego moja generacija. Mogu samo zamisliti sat sporta u 8 ujutru - naglašava.

Pita zar nije bolje da počne u 9, a završi u 14 sati.

- Pa sve se pomjerilo. Ni obroci nisu u isto vrijeme. Veliki broj djece dolazi u školu da nije uopće doručkovalo. Ručak je daleko od 14 sati i pomjerio se na 17-18 sati zbog radne aktivnost. Metabolizam je totalno drugačiji. Dio dana kad se uči nije isti. Ni kad se čita ni kad se odmara. Nemojte zaboraviti da je škola priprema metabolizma na radnu aktivnost. Mnoga djeca mi govore da uče "od ponoći" i da im je noć primarno "radno vrijeme" - kaže Zubić.

Radno vrijeme

Objašnjava da i roditelji danas rade "kasnije".

- Već godinama u školi pričam djeci kako je zimsko vrijeme "ekonomska greška"! Ali tu mi slušamo "velike" države i čekamo da oni kažu da se više zimsko vrijeme neće koristiti. Ali o djeci, nastavnim satima i početku iste biste mogli poslušati i moju malenkost jer je jasno da ovo treba mijenjati. Škola služi i da "ugradi" metabolističku psihomotoriku. Mislim da poslovi budućnosti nisu vezani za današnju temporu 08:00-16:00 - stava je Zubić.

Dodaje i bitnu napomenu.

- Naravno pomjeraju se kazaljke, a ne sat - zaključuje Zubić.