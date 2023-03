Hurtić: Osumnjičeni za napad na Memiševiće je prošao ljekarski pregled, a sad se neko "vadi" na epilepsiju

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić danas je posjetio Višegrad, gdje se sastao sa predstavnicima lokalne vlasti.

Hurtić je posjetio povratničke zajednice na području te općine.

Podsjetimo, Hurtić se najprije sastao s načelnikom Višegrada Mladenom Đurevićem i potpredsjednikom Skupštine općine Edinom Karamanom.

- Da shvate ljude koji žive na svojoj grudi bez obzira koje nacionalnosti da se mora izgrednik privesti i da se ovaj slučaj zaključi tako što će, ako Bog da, ostati dugo iza rešetaka. Ako je to osoba o kojoj se priča, meni su malo kontradiktorne informacije koje sam dobio, a to je da je on prije nekoliko dana završio obuku za vozački, prošao i ljekarski, a sada se neko vadi na to da on ima epilepsiju i da pije lijekove te da je čak pao i na poligrafu. Još jednom molim Tužilaštvo da do kraja izguramo ovaj slučaj da bi u svim krajevima BiH ljudi živjeli normalno i bavili se svojim problemima - kazao je ministar Hurtić na današnjoj konferenciji za medije u Višegradu.

Izmeu ostalog, načelnik Višegrada je izjavio da Bošnjaci u Višegradu nemaju problema te kako od ovog „incidenta ne treba praviti histeriju“.

Također, Hurtić će posjetiti dva naselja u Višegradu gdje će se sa povratnicima razgovarati o trenutnoj sigurnosnoj situaciji, ali i problemima u ovim mjestima, najavljeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.