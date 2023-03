U Bosni danas oblačno, u Hercegovini sunčano

U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Poslijepodne i dio noći, u većem dijelu zemlje, je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi.

Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 12 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Tokom dana je moguća povremena kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 4 °C.