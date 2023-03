Uk: Nije sramota otići u opoziciju, kako bi se vidjelo i s druge strane gdje se griješilo

Da Sarajevo mora biti ogledalo cijele BiH kazao je u petak podnoseći ekspoze u Skupštini KS, novi predsjednik Kantonalne vlade – Nihad Uk, koji je gost emisije Polis u programu TVSA.

Uk je govorio o prioritetima u radu nove Vlade KS, novim/starim projektima i budžetu. Je li činjenica da je najmlađi premijer u historiji Kantona nedostatak ili prednost?

Uk, osim što želite da Sarajevo bude ogledalo cijele BiH, kazali ste da je “zajednički zadatak, Kantonu vratiti dignitet koji je nerijetko izostajao”. Da li je to, neki su se već usudili reći, preambiciozno postavljen cilj s obzirom na našu realnost?

- Ne smije da bude preambiciozno postavljen cilj. Tome trebaju da teže sve političke strane koje se trenutno nalaze u Skupštini KS, bilo da su pozicija ili opozicija. Nažalost, proteklih godina tako nije bilo, pa se osim vrijeđanja članova porodice dešavalo da pojedini zastupnici fzički nasrnu na zastupnike kolege… Taj način komunikacije KS i BiH ne treba. Takav vid komunikacije mogli smo vidjeli u nekim rijaliti šouvima, ali od Skupštine KS ne smijemo praviti rijaliti – smatra Uk, osuđujući takav uvredljivi sadržaj.

Potpisivanje programa

Potvrđivanju Vlade koju predvodite prethodilo je potpisivanje programa rada za mandatni period 2023-2026. U fokusu programa je unapređenje života građana KS. Koje su to, uz nastavak već započetih projekata, nove politike kojima planirate realizirati taj zadatak?

- Cilj je bolji život građana KS. Moji prijatelji, članovi porodice i komšije idu iz Sarajeva zato što traže bolji kvalitet negdje u Ljubljani ili Grazu. Volim da spomenem ta dva grada koja su poprilično slična KS. Zašto to ne bi ovdje mogli napraviti? Očito je da se to može - istakao je.

Od građana, kazali ste, očekujete da budu aktivni i konstruktivni sudionici, u kojem smislu, zašto?

- Jedan od ciljeva ove vlade jeste uspostaviti centar za komunikaciju s građanima po pitanju komunalne infrastrukture, gdje će građani jednom porukom pokazati na kojoj se lokaciji nalazi smeće kako bi služba došla da to pokupi. Ukoliko Vlada KS očisto sve moguće (mislim hipotetički), a od građana ne dobije feedback da se to ponovo ne baca, uzaludno je sve. To je jedan kontinuirani proces – ističe Uk, naglašavajući da je potrebna suradnja građana na velikim projektima.

Glavna pretpostavka za realizaciju svih projekata, ciljeva ili zadataka je budžet. Prijedlog u iznosu nešto manjem od milijarde i 440 miliona naći će se pred zastupnicima u srijedu. Je li u taj dokument ugrađen način – kako prevazići smanjenje prihoda za oko 100 miliona maraka zbog smanjenja pondera KS?

- Prethodna vlada je idenfitikovala da će u 2023. godini budžet KS osjetiti taj kažnjenički zakon prema građanima KS. Prošle godine su počeli da štede na određenim stavkama kako ne bi ugrozili poslovanje KS u tekućoj godini - rekao je.

Da li je Kanton, kako to često tvrdi opozicija u Skupštini KS, već prezadužen, pogotovo u posljednje dvije godine?

- Apsolutno nije. Zakonom o dugu i zaduživanju propisuje se maksimalni iznos kojim se kantoni mogu zadužiti u određenoj godini. KS je zadužen za 5,7 posto, a iznos koji se može zadužiti je 10 posto. To je još jedan od spinova opozicije.

Projekti prioriteti

Koji su to projekti po resorima prioritet prioriteta u ovom madatnom periodu?

- Sve što sam u ekspozeu pobrojao – to je plan da se uradi u ovom mandatnom periodu: pruga do Hrasnice, nova linija do Vogošće, novih 15 naručenih tramvaja, konstrukcija pruge će biti na vrijeme završena…

Čak i prije nego je nova Vlada potvrđena, govorili ste o čistoći grada kao o jednom od prioriteta. Vašu izjavu da želite “umiti Kanton” u prvim mjesecima mandata, mnogi su shvatili kao priznanje da Grad nije čist i da ste direktno uputili kritiku vašem prethodniku – gospodinu Forti?!

- Nisam uputio kritiku. Činjenica je da grad nije čist kako bi ja želio ili kako bi građani željeli da bude čist prostor za unapređenje u svakom segmentu ima, pa i u ovom.

Uvjet za realizaciju programskih ciljeva generalno je i Vaša i kompetentnost i stručnost ministara u novoj Vladi. Šest je starih, i isto toliko novih ministara. Jeste li kapacitirani za to?

- Mislim da se radi o skupini profesionalnih i ljudskih kolega. Moj cilj je napraviti ozbiljnu koheziju među ministrima.

Kako komentirate posljednje spekulacije o rješenju koje će navodno nametnuti visoki predstavnik – a koje bi pri imenovanju Vlade FBiH uključivalo dvotrećinsku većinu u klubovima naroda i dodatno dvotrećinsku većinu u jednom od tri kantona?!

- Jako komplikovan novi princip. Iskreno se nadam da će SDA odlučiti da ne dozvoli Šmitu dovođenje novih ustavnih rješenja upravo zbog toga što se dodatno komplicira i onako kompliciran izborni proces.

Dodao je da i dalje vjeruje da u SDA postoje racionalni ljudi koji mogu kazati šta je u interesu BiH, a to je da se prizna demokratska volja.

- Nije sramota otići u opoziciju, kako bi se vidjelo i s druge strane gdje se griješilo.