Muftija goraždanski Remzija ef. Pitić za "Avaz": Naše naslijeđe ne trpi nemar

Muftija goraždanski Remzija ef. Pitić u razgovoru za „Avaz“ kazao je da za njega ramazan predstavlja radost.



- Ne znam to opisati, objasniti, rastumačiti. Radujem se onako. Ali se odavno nisam radovao kao ovom ramazanu. Ni to ne znam zašto. Jednostavno se radujem. Lijepo mi je na divan način, a nikome ne činim nikakvu štetu. Vjerujem da većina nas postača tako živi ramazan. Ta prostranstva Božije milosti, taj susret nebesa i zemlje u neponovljivom ramazanskom vremenu, mogu se samo živjeti, doživjeti. Ne da se to opisivati. Vjerovatno zato što nije naše, nego Njegovo, Božije. Zahvalni smo Bogu Svevišnjem na daru dobra u ramazanu - istakao je ef. Pitić.

Najveći grijeh

Otkriva da je i rođen 15. dana ramazana, da je Božija odluka da s ramazanom bude od rođenja te da i njegovo ime ima te korijene. Ne sumnja da ćemo iz ramazana izaći kao bolji ljudi.

- Obatalili se jesmo, sistemski i civilizacijski, ali ostalo je u nama dosta upotrebljivog goriva. Preteško je, bremenito je naše naslijeđe da bismo tako olako optuživali svakog drugog za svoj nemar, svoju lijenost, nesposobnost i nekompetentnost. Morat će jednom doći kraj ovom mnoštvu jednopartijskih sistema. Morat će početi izgradnja sistema koji čovjeka vidi čovjekom, koji cijeni njegovo znanje, posvećenost, kompetenciju, moral - naglasio je ef. Pitić.

Najvećim našim grijehom smatra laž, bez koje ni ostali grijesi ne bi bili mogući.

Što lažemo

- Lažemo sebe o sebi, lažemo druge o sebi, a ostalo je posljedica. Lažemo se da je stanje dobro, ili da je nepopravljivo loše, a samo zato da ne bismo štogod poduzeli ili da ne bismo nagrizli vlastiti komoditet. Svako od nas o sebi može misliti šta hoće, ali to nije problem dok je samo kod nas. Kada veličine bez pokrića dobiju društvenu valorizaciju, tada krivica više nije na njima, već na onima koji su im dali mogućnost da budu tu gdje su zalutali. I to će jednom morati proći. Svi ćemo pred Boga doći, pa i oni koji misle da im ni Bog ne može ništa. Pritom, uopće, ne mislim na one koji ga poriču - pojašnjava muftija Remzija ef. Pitić.

Napad na Memiševiće

Radost ovog ramazana pomućena je zbog napada na porodicu Memišević kod Višegrada. Ef. Pitić je kazao da su vjernici uznemireni i pogođeni monstruoznim nasiljem nad dvoje bespomoćnih staraca.

- Bio sam sa svojima Ajšom i Fadilom u Kantonalnoj bolnici kad su dovedeni. Bijednik koji je to učinio ne zaslužuje da se svrstava u ljudski rod. Nisam se oglašavao povodom toga, jer mi se gadi ova bestidna kakofonija. Te osuđujemo, te napad na povratnike... I tako 25 godina. Ko se još sjeća Murata Badića, Melihe Durić i svih drugih čija smrt nikad nije do kraja rasvijetljena? Ne trebaju nam saopćenja. Treba nam akcija. Zajednička, za dobro ljudi – istakao je ef. Pitić.