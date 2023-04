Branko Perić jučer napravio ozbiljno krivično djelo

U Sudu BiH jučer je Sudsko vijeće, kojim je predsjedavao Branko Perić, izreklo prvostepenu presudu u aferi "Respiratori".

Fadil Novalić, Fahrudin Solak i Fikret Hodžić proglašeni su krivima. Kako je obrazložio Perić, koji je izdvojio mišljenje tokom izricanja presude, Fadil Novalić osuđen je na četiri, Fahrudin Solak na šest, a Fikret Hodžić na pet godina zatvora.

Krivim je proglašena i "Srebrena malina", kompanija putem koje je nabavljeno 100 respiratora. "Srebrena malina" mora platiti 200.000 KM kazne.

Ipak pročitao izdvojeno mišljenje

Perić je kazao da je svjestan da to nije praksa, ali će, ipak, pročitati svoje izdvojeno mišljenje čija je suština da svaka zloupotreba ne mora biti i krivično djelo.

U izdvojenom mišljenju on smatra da tužioci nisu uspjeli dokazati da su se osuđeni udružili da bi na kriminalan način nabavili respiratore.

Perić je dodao da su tužioci kao dokaze iznijeli poruke iz Viber grupe iz kojih mnogo toga nije jasno. Kazao je i to da poruka "Poslao me Asim" ne može biti gledana na način na koji je to urađeno, jer, kako kaže, on može znati ko je Asim, ali nije precizirano i definisano na koga se misli.

Čini se da je Perić prekršio zakon

No, čini se da je sudija Perić time prekršio Zakon o krivičnom postupku BiH.

Prema tom zakonu, glasanje sudija u sudskom vijeću je tajna i u krivičnom postupku ne postoji nešto što se zove izdvojeno mišljenje koje se čita. Presuda je jedinstvena i stav je Suda BiH i kao takva se čita. Pojedinačno mišljenje u tom trenutku faktički ne postoji.

Profesionalna tajna

- Zakon o krivičnom postupku kaže da se sudije moraju pridržavaju tog zakona. Ne postoji izdvojeno mišljenje u redovnom sudovanju koje se može i smije objaviti. Naime, jedan dio ZKP-a, vrlo precizno određuje profesionalnu tajnu. Ona glasi ovako: O tome će sudije glasati, napravit će se zapisnik. Ukoliko izdvojeno mišljenje nije ušlo u taj zapisnik ono će se sačiniti pismeno, priložiti tom zapisniku i ta cjelina predstavlja zapisnik o vijećanju i glasanju. Taj papir ili papiri se zatvaraju u koverat i pečate. Niko nema pravo otvoriti taj koverat i objavljivati sadržaj tog koverta pa čak ni drugostepeno vijeće koje je jedino ovlašteno otvoriti taj koverat u momentu kada odlučuje, ne da vidi kako je ko glasao, nego da vidi obrazloženje koje opredjeljuje stav suda. Poslije toga se to opet zatvara - naveo je advokat Vlado Admović u emisiji Kontekst na AJB.

On je istakao da niko, pa ni javnost, ne može saznati kako je ko glasao unutar Sudskog vijeća.

- Dakle, svrha toga je da se dopusti apsolutna sloboda sudijama da se iznose mišljenje prilikom vijećanja i glasanja. Jer sudije mogu slobodno iznositi svoja mišljenja i da im niko ništa ne može zamjeriti. Bit je u tome da se donese odluka većinom ili jednoglasno i onda su sve sudije obavezne poštovati tu odluku tako da je predsjednik vijeća obrazlaže kao stav suda, jer nema više individualnih stavova - objasnio je Adamović.

Težak eskces

On je potcrtao da ono što je Perić jučer uradio nije odstupanje.

- To nije tačno. To je nešto što je učinjeno suprotno zakonu. Sudije nemaju pravo na to. Izdvojeno mišljenje se ne može obrazlagati, kod nas to mogu ustavni sudovi - rekao je Adamović.

On kaže da ne treba diskutirati da li bi to bilo dobro ili ne, da sudije čitaju svoje mišljenja, nego da se treba držati zakona.

- To je protuzakonito. Čudim se što je to Perić uradio. To je ozbiljno djelo. To je težak eksces koji ne bi smio ući u praksu. Šteta je napravljena - zaključio je Adamović.