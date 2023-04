Dr. Sead Željo postao primarijus, za "Avaz": Ispunio sam amanet svog oca

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja pod motom "Zdravlje za sve" upriličeno je danas u hotelu Hills na Ilidži u Sarajevu, a tim povodom održana je i svečana dodjela počasnog zvanja primarijus.

Dr. Sead Željo danas je postao primarijus, a kako je za portal „Avaza“ rekao, ispunio je želju svog oca.

- Izvršio sam babin amanet, jer me je uvijek pitao kad ću biti primarijus. Prelijepo se osjećam. Zahvaljujem se mojoj majci Emini Željo, što me je usmjeravala i tjerala da učim i da budem ovo što jesam i što mi je bila podrška. Zahvaljujem se svojoj supruzi Amini i djeci Hamzi i Omaru što su me u nekim stvarima i trpili i također i oni mi bili podrška dok sam sve ovo postigao u svojoj karijeri i životu. Idem dalje! Tu sam da pomažem našim ljudima i da izbacujemo nove generacije ljekara, jer vrlo brzo ćemo vidjeti da ćemo tu biti najdeficitarniji – rekao je prim. dr. Željo.

Pozitivne priče

Dodao je da kako odlaze ljudi iz države Bosne i Hecregovine, tako odlaze ljekari. Smatra da se ljekari moraju školovati i praviti od njih velike stručnjake, po čemu će BiH biti prepoznatljiva.

- Treba o tome da se više priča, a ne o ratu, entitetima i o kantonima, nego da se priča o lijepim stvarima, a to se može samo izbacivanjem dobrih stručnjaka iz svih oblasti, a u medicini pogotovo, jer svi mi kad nešto zaboli, prvo se „okrećemo“ i tražimo dobrog ljekara. Mi imamo dobrih ljekara, a imat ćemo još više – poručio prim. dr. Željo.

Odlična organizacija

- Jako je lijepo organizovano. Došli su predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i predstavnici Federalnog ministarstva zdravlja ovdje u kongresnoj dvorani Hills. Veoma dobro je posjećeno. Glavna tema je bila očuvanje muškog zdravlja. Akcenat je stavljen na karcinom prostate, gdje se prema izlaganjima stručnjaka i današnjih predavača vidjelo da je karcinom prostate jedna od najzastupljenijih malignih bolesti današnjeg modernog doba – rekao je prim. dr. Željo.

Dodao je da je sav akcenat i velika pažnja SZO usmjeren na preveniranju i liječenju karcinoma prostate. Jedan od predavača je bio predsjednik Udruženja oboljelih od karcinoma prostate koji je dao svoja iskustva, sugerisao s kojim se problemima susreću.

Redovne kontrole

- Zaključak je ako se na vrijeme pristupi redovnim kontrolama i održavanju i posvećivanju zdravstvenog stanja tih ljudi, u 98 posto slučajeva je izliječiv karcinom prostate ako se na vrijeme pristupi liječenju. Najviše je govoreno o preveniranju i liječenju karcinoma – dodao je prim. dr. Sead Željo za portal "Avaza" .