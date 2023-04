Miralem ef. Hodžić: 17 džamija u Foči svjedoče o bedru i fethu

Bedr u današnjem vremenu simbolizira džemate u manjem bosanskohercegovačkom entitetu RS, često puta to čujemo i vjerujemo da je to tako, izjavio je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Foča Miralem ef. Hodžić.

Pouka i lekcija

Efendija Hodžić je za Agenciju MINA govorio povodom Dana povratničkih džemata, koji se, prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, obilježava 17. dana ramazana, odnosno na Dan pobjede na Bedru.

- Kao što nam je poznato da su muslimani na Bedru potpomognuti melekima: „Allah vas je pomogao na Bedru, kada ste bili malobrojni, zato se Allaha bojte, da biste bili zahvalni“, treba nam biti jasno da i naši povratnici moraju biti potpomognuti od svih muslimana, pogotovo braće i sestara koji žive u rahatluku - naglasio je Hodžić.

On je istaknuo da nam „Bedr stvara sliku da puno manja grupa uz iskreno vjerovanje i oslanjanje na Uzvišenog Allaha može pobijediti veliku skupinu koja je po našim ljudskim parametrima spremnija i bolje opremljena“.

- Neka nam Bedr bude pouka i lekcija koju ne smijemo zaboraviti, jer su ashabi Muhammeda, a.s., za samo trinaest mjeseci doživjeli Uhud, koji označava pobjedu pretvorenu u poraz, radi neizvršenja datog im zadatka. I neka sve naše borbe, ako Bog da, budu Bedr i Feth - poručio je, između ostalog, efendija Hodžić.

Podsjetio je da je Davud, a.s., na megdanu imao tri stvari: hrabrost, tevekkul (pouzdanje u Allaha, dž.š.) i praćku (vještinu).

Garant opstanka

- Mislim da u današnjem vremenu Bošnjaci moraju imati ove tri stvari, koje su garant našeg opstanka na ovim prostorima. Poredeći Bedr i Feth, između kojih je šest godina, vidimo da za 'kratko vrijeme' s ove tri karakteristike muslimani od male skupine postaju vojna sila kada oslobađaju Mekku sa oko 10.000 vojnika.

Ulazak u Mekku se odvija uz glasno učenje tekbira, bez zveckanja sablji, nije bilo osvete, nije bilo pljačke, nije bilo uništavanja ni otimanja tuđe imovine. Samo su bile riječi Muhammeda, a.s.: 'Ja vas sada neću koriti, Allah će vam oprostiti, od milostivih On je najmilostiviji!', kao što je Jusuf, a.s., rekao svojoj braći nakon što je silno propatio zbog njihove zavisti i nepravde koju su mu bili učinili - kazao je on.

Naglasio je da je mnogo simbola i Bedra i Fetha u Foči.

- Sedamnaest džamija u ovome gradu, koliko ih je nekada bilo, svjedoče o Bedru i Fethu. Zato nemojmo zaboraviti ove prelijepe dijelove naše domovine Bosne i Hercegovine i čuvajmo ih od zaborava za buduće generacije. Svako na svoj način može biti od koristi našoj domovini. Zemlja pomiješana s vodom je blato. Zemlja pomiješana s krvlju je domovina - poručio je ef. Hodžić.