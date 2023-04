Šteta o javnom prevozu: Cilj je da gradski saobraćaj radi 24 sata

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta je govorio za N1 o novitetima u saobraćaju. Tema razgovora su bili napredak gradnje tunela Kobilja glava na prvoj transverzali, a govorio je i o radovima na izgradnji pruge Ilidža-Hrasnica i planovima i ciljevima za generalni saobraćaj u KS.

Mnogi izazovi

Prošlog ljeta su krenule pripreme za izgradnju prve transverzale koja bi značajno trebala poboljšati transport ljudi i roba, kao i dodatno osloboditi grad od gužve.

Ministar saobraćaja KS ističe da su se susreli sa mnogim izazovima, uključujući i terenske probleme obzirom da se tunel „radi ispod kuća“. Problem im prave i pravnoimovinska pitanja koja su na mnogim mjestima duž planiranog puta ostala neriješena.

- Često je pod fokusom sama gradnja, a gradnju ne možete raditi bez dozvole – naglasio je Šteta.

Očekivanja bi se trebala ispuniti

Iako je izgradnja cesta ta koja ide sporo, proces pravnoimovinskog odnosa je razlog dodatnog usporavanja izgradnje. Potrebne su dozvole, pošto dionice puta uključuju naseljena područja i privatne posjede.

- Ne želimo da uskratimo nijedno pravo građanina, međutim, ne možemo biti taoci da 20, 50, 100 kvadrata određene zemlje koči razvoj Bosne i Hercegovine - rekao je Šteta za N1.

Kako Šteta navodi, radovi teku po propisima, a očekivanja su da će se sve završiti po planu – dvije godine od početka radova, što bi značilo da bi sve trebalo biti gotovo do ljeta naredne godine.

Ubrzanje saobraćaja

Ovaj projekat podrazumijeva, uz izgradnju tunela i izgradnju saobraćajnice od Šipa kao i izlaz do Hotonja.

- Čekalo se 40 godina da mi dođemo u fazu gradnje. Bez kvalitetne infrastrukture, protoka saobraćaja i javnog prevoza ne možemo popraviti kvalitet života ljudi ovdje – kazao je Šteta.

Izgradnjom prve transverzale bi se ubrzao saobraćaj jer bi putovanje trebalo trajati 4-5 minuta.

Vraćanje trolejbuske mreže u Vogošćiu

Sljedeći cilj ministarstva za saobraćaj jeste vraćanje trolejbuske mreže u Vogošću koja je 30 godina van funkcije.

- Tender je raspisan, dobili smo ponude i evaluacija ponuda je u završnoj fazi. U narednih mjesec dana ćemo imati izvođača – naglašava Šteta.

Šteta naglašava i da je cilj ovih projekata povezati sve općine u Kantonu Sarajevu jednim prevoznim sredstvom do centra Sarajeva.

- Sa željeznicama smo povezali i Ilijaš, tako da građani mogu koristiti samo jedan prijevoz do grada - pojasnio je.

U grad je došlo 25 novih trolejbusa, a kako kaže ministar Šteta, u planu je raspisivanje nabavke novih 10 trolejbusa.

- Kada produžimo trolejbusku mrežu do Vogošće, trebat će nam još trolejbusa - objasnio je.

Tramvajska pruga Ilidža-Hrasnica

Izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica kreće ovog ljeta i rok je 18 mjeseci od početka radova. Za ovaj projekat su dobili građevinsku dozvolu.

- Tu smo odabrali izvođača, u naredne dvije sedmice bit će prvi radni sastanci sa izvođačem, a nakon toga ide potpisivanje ugovora - kazao je on.

Radit će se i nova stajališta – deset sa jedne, deset sa druge strane.

Šteta je istakao da je rok za rekonstrukciju pruge prema gradu 2 godine.

- I ja vjerujem da ćemo biti u roku - dodao je.

Čengić Vila-tehnička škola do augusta

- Završili smo prvu funkcionalnu jedinicu od Ilidže do Čengić Vile, sada radimo drugu od Čengić Vile do tehničke škole, a plan završetka radova je kraj augusta - rekao je on.

Šteta je istakao da se uređuju i sve raskrsnice oko pruge, pravit će se parkovi i saditi drveće.

Međutim, novih stajališta neće biti. Ugovor o dva stajališta koja su rekonstruisana je prekinut 2020. godine kada je ugovor istekao, a nije se dalje produžio. Nova stajališta su do tri puta skuplja od ugovorenih 2018. godine, a finansija za njih još uvijek nema.

- Stajališta će biti tema, ali ne sa nekim prevelikim ulaganjima - dodao je.

Ipak, na već postojećim stajalištima zamijenit će se stakla, stavit će se korpe za smeće kao i nove klupe.

Cilj da gradski saobraćaj radi 24 sata

- Imamo naručenih 15 novih tramvaja. U planu je nabavka 8-9 dodatnih tramvaja, a cilj je da 2025. godine imamo 50 tramvaja – 25 novih i 25 već postojećih….Danas ih imamo samo 16 - rekao je Šteta.

Cilj ministarstva je da tramvaj vozi svake 2-3 minute i da trolejbuski i tramvajski saobraćaj rade 24h.

Za sarajevsku prugu je rekao da je “jedna od najljepših pruga u ovom dijelu Evrope”.