Mustafa ef. Gobeljić povodom Fethul-Mekke: Kroz naše vene teku rijeke zavičaja

Država i domovina, zavičaj i dom, trajne su vrijednosti i kategorije koje određuju ljudska bića, kazao je Mustafa-ef. Gobeljić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Brčko.

Efendija Gobeljić je govorio za Agenciju MINA povodom Dana oslobođenja Mekke, koji se obilježava danas, naglasivši da muslimanski povratak u Mekku objedinjuje pravo i pravdu, poredak i državu, odlučnost i ljubav, trijumf i dostojanstvo, mudrost i milosrđe.

"Drvo bez korijena, dijete bez majke, ptica bez krila"

– Čovjek bez domovine je kao drvo bez korijena, dijete bez majke, ptica bez krila. Nesiguran je na svom tlu, zagrlio bi, ali nema koga, letio bi u visine, ali ne može. Domovina i zavičaj se ljube, država gradi i uspravlja.

Država su ljudi, institucije, poredak, pravo i tako željena pravda; domovina i zavičaj su ljubav, snovi, djetinjstvo, majčina bešika i šamija, očev brižni pogled, bratov i sestrinski osmijeh i zagrljaj. Državi uvijek nešto duguješ, i od nje uvijek nešto tražiš i očekuješ, domovini se samo daje, od nje se ne uzima.

Ona je dio tebe, kroz tvoje vene teku njezine rijeke i potoci, i pokušati uzeti nešto od nje, znači uzeti dio sebe.

Na državu možeš biti ljut, može ti ne dati nešto na što polažeš pravo, domovinu možeš samo voljeti ili ne voljeti, nositi je u srcu ili ne, vratiti joj se ili je napustiti – kazao je efendija Gobeljić.

On je podsjetio da je ovaj događaj od izuzetnog historijskog značaja – povratak Muhammeda, a. s., i ashaba u Mekku, sukusira u sebi gotovo sve ključne dimenzije islama koje on sadrži.

Odlučnost i snaga

– Historijski je poznato, koliko je ovaj vojni pohod bio logistički, obavještajno i organizacijski zahtjevan poduhvat. Muhammed, a. s., je u ovom vojnom pohodu imao oko deset hiljada boraca. To je respektabilna vojna sila i za mnogo veće i snažnije države tog doba. To se nije moglo dogoditi bez izgradnje države i poretka, bez prava i pravičnosti, bez masovne podrške mnogobožačkih Arapa jednoj novoj i čistoj ideji.

S druge strane, organiziranje jednog ovako zahtjevnog poduhvata, svjedok je i odlučnosti i snage, te ljubavi za rodnom grudom, ne samo poslanika Muhammeda, a. s., nego i njegovih pomagača i sljedbenika – naveo je efendija Gobeljić.

Kazao je da su muslimani oslobodili Mekku bez gotovo ijedne žrtve.

– Mekka je bila rodna gruda i zavičaj našeg Poslanika, mjesto koje je on najviše volio; ali istovremeno, Mekka je bila i mjesto najvećeg otpora islamu i muslimanima, mjesto muslimanskog stradanja i progona. Samo osam godina nakon vlastitog progona, Muhammed, a. s., se trijumfalno vraća u Mekku, kao njen oslobodilac. Vraća se u voljeni grad, u zavičaj. Ali ovaj trijumfalizam je bio do tada nečuven i nepoznat. Osvajači su do tada razarali gradove i naselja, pljačkali imovinu neprijatelja i odvodili u roblje one koje su pobjeđivali. Poslanik islama, u Mekki, demonstrira trijumfalizam uz dostojanstvo i milosrđe – naglasio je on.

Pravo lice islama

Objasnio je da je nakon čišćenja Kabe od idola i riječi ezana, Muhammed, a. s., okupio narod Mekke u haremu Kabe.

– Iako su se potajno nadali njegovom oprostu, dah u njihovim grudima je zastajkivao, iz straha od odmazde za sva zlodjela koja su činili Poslaniku i njegovim ashabima. Pa ipak, desilo se ono najbolje po njih. Bolje nego što su mogli i očekivati a mnogo bolje nego što su zaslužili. Na poslanikovo pitanje upućeno njima: "Hej vi ljudi u Mekki, šta mislite šta ću vam danas uraditi?" – oni su odgovorili: "O brate, i sine plemenitog brata, samo nam dobro možeš uraditi!" Ipak, dah im je zastao u grudima od straha za izricanje kazne. Poslanik islama im u potpunom tonu dostojanstva i milosrđa uzvrati: "Mogu vam kazati samo ono što je moj brat Jusuf rekao svoj braći koja su se o njega ogriješila: Idite svojoj kući, vi ste slobodni!" – naveo je Gobeljić.

Istaknuo je da je Poslanik na ovaj način čovječanstvu pokazao pravo lice islama.

– Ne odustajem i vraćam se, ljubim svoj dom i zavičaj, volim ljude i praštam im, dostojanstven sam i pun milosrđa kada pobjeđujem. Ramazan sa svojim posebnim ibadetima, s osebujnom duhovnom raskoši, s podsjećanjem na najvažnije značenjske aspekte ovih važnih historijskih događaja, neiscrpna je inspracija vjernicima na njihovom putu usavršavanja svoje vjere i duhovnog krijepljenja – poručio je, između ostalog, Mustafa-ef. Gobeljić.