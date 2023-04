Magazinović pisao Šmitu: Šta ćete uraditi povodom negiranja genocida

Poslanik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Predstavničkom domu Državnog parlamenta Saša Magazinović poslao je pet pitanja visokom predstavniku Kristijanu Šmitu (Christianu Schmidtu).

Negiranje genocida se nastavlja

- Negiranje genocida se nastavlja dešavati. Do sada niko nije presuđen. Jedni kažu da pravosuđe opstruira/ne radi, drugi da zakon nije dobar. Odgovor treba dati onaj ko je donio zakon. Jedno je sigurno, ova praksa širenja mržnje i kopanja po živim ranama mora biti zaustavljena - stoji u postu na Twitteru.

On je visokog predstavnika upitao da li prati provođenje člana 145a. Krivičnog zakona BiH koji se odnosi na zabranu negiranja genocida i ratnih zločina, kako ocjenjuje dosadašnju primjenu zakona u ovom segmentu i "da li dijelite mišljenje da se zabrana negiranja genocida i ratnih zločina, propisana izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u praksi ne poštuje, to da pravosudne institucije ne procesuiraju one koji ih krše?".

- Da li je po Vama problem u neradu ili opstrukcijama u pravosudnim institucijama ili u tome da su izmjene i dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine o zabrani negiranja genocida i ratnih zločina neadekvatno rješenje?

Ukoliko smatrate da je problem u pravosuđu koje ne implementira ili opstruira provođenje zakona, da li planirate sankcionisati odgovorne u pravosuđu koji ne provode ovaj zakon ili reagovati na drugi način?

Ukoliko smatrate da je problem u samom tekstu zakona, da li planirate dodatne intervencije na Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine?", stoji u Magazinovićevim pitanjima Šmitu.