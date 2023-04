Čović o novoj Vladi FBiH: Siguran sam da ćemo sljedeće dvije sedmice imati rješenje

Predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović izjavio je kako bi imenovanje nove federalne vlade trebalo biti završeno u ovom mjesecu, no u slučaju da se to ne dogodi smatra da bismo mogli upasti u krizu kakvu vjerojatno dosad nikad nismo imali.

On je u intervju za Večernji list kazao i kako je krajnje optimističan da ćemo u aprilu sigurno imati novu vladu, no da je očito i da će se morati naći neko prijelazno rješenje za slučaj da se to ne dogodi, jer rokovi su istekli.

- Ovoga puta postoji dodatna doza optimizma zbog informacija koje ne mogu dijeliti s drugima. Siguran sam, naime, da ćemo sljedeće dvije sedmice imati rješenje. Neki pokušavaju ući u novi proces pregovora, a ja sam jasno poručio da smo ih završili s partnerima. Sada samo treba vidjeti kako ih realizirati. Napravit ćemo sve pripreme da odmah nakon toga uđemo u proces razgovora o izmjenama Izbornog zakona i Ustava zbog roka od šest mjeseci koji smo potpisali kao dio parlamentarnih većina, ne samo na sastancima u Briselu nego i u sklopu sporazuma s političkim strankama Osmorke iz Sarajeva te SNSD-a - istaknuo je predsjednik HDZ-a BiH.

Efikasno upravljanje

Dogovorom o izbornim i ustavnim reformama, dodao je, trebali bismo zauvijek izbjeći ovakve situacije, a u korist brzog formiranja vlasti i efikasnog upravljanja zemljom u budućnosti.

Smatra i da niko dobronamjeran nije mogao računati na igru pojedinih političkih lidera koji su koristili institucije, poduzeća, ali i obavještajno-sigurnosni sistem kako bi ostvarili svoje usko stranačke ciljeve.

Po njegovom mišljenju, "to znači da smo taoci jedne radikalne političke opcije, koja je u ime svog naroda promovirala svoje maksimalističke interese nauštrb druga dva konstitutivna naroda".

Govorio je i o tome kako pronaći rješenje kojim bi se ostvarila funkcionalnost u FBiH, a s druge strane zajamčila Hrvatima pozicija da nakon sljedećih izbora neće postati žrtva da ih brojniji Bošnjaci posve izguraju iz vlasti, kazavši kako je potrebno izbjeći bilo kakav eksperiment i nametnuta rješenja koja bi mogla ugroziti poziciju ravnopravnosti konstitutivnih naroda i njihovog legitimnog predstavljanja kada je u pitanju izbor poslanika u Dom naroda, odnosno Predsjedništvu BiH, koje je prevažno.

"Apsolutna neistina"

Pritom se osvrnuo i na hrvatskog člana Predsjedništva BiH koji, kako kaže, četvrti put predstavlja Hrvate koji ga nisu birali.

- To želimo trajno riješiti i to neće učiniti visoki predstavnik svojim odlukama. Vjerujem da visoki predstavnik nikada ne bi ni intervenirao da nije bilo izraženih jasnih blokada od istih koji to danas rade. Zajedno s time u izbornoj kampanji poručivali su kako su potpisali sporazume s Hrvatima o Izbornom zakonu i Statutu grada Mostara te poslije svjesno opstruirali cijeli proces - naglasio je Čović.

Upitan je li visoki predstavnik izmjenama na dan izbora 2. oktobra ispunjavao želje Hrvata i političkog Zagreba, kako to tumače bošnjačke stranke i dio javnosti, odgovorio je kako je to apsolutna neistina.

- Evidentno je visoki predstavnik morao reagirati jer nismo napravili izmjene Izbornog zakona, a ušli smo u predizborno vrijeme. A poglavito stoga jer je prethodno reagirao već dva puta. Jednom oko financiranja, što je za mene bilo posve nepotrebno. U međuvremenu se spinovima iz političkog Sarajeva podvaljivalo da će Hrvati bojkotirati izbore. A to je sve bilo sastavni dio manipulacija da Hrvati žele podijeliti BiH. Podsjetit ću i da je gospodin Izetbegović jasno uoči izbora javno rekao kako je kupovao vrijeme i učinio sve kako ne bi došlo do dogovora o izmjenama Izbornog zakona. Nama su pokušali pomoći partneri iz SAD, EU i Venecijanske komisije. Pregovaranje u lošoj namjeri očito je bila crvena crta i izazvala je reakciju međunarodne zajednice - kazao je.

Hrvatsko-bošnjački odnosi

Čović je za Večernji list odgovarao i na pitanje mogu li novi partneri popraviti hrvatsko-bošnjačke odnose, istaknuvši kako će to doći samo po sebi.

- Ljudi koji su jučer bili u oporbi te nisu imali takve vrste odgovornosti, danas žele graditi nove odnose. Meni je drago da je dobar dio tih ljudi, barem pola od njih iz Osmorke, razumio da naša priča ima smisla jer je za BiH. A ne protiv nje. Ono što smo radili sa SDA posljednjih 20 godina jest i nije davalo rezultate. Rekao bih da ovo sada predstavlja izgradnju novih odnosa tako da legitimni predstavnici Hrvata prave dogovor i vlast s Osmorkom - napomenuo je.

Dodik i napuštanje državnih institucija

Prvi čovjek HDZ-a i HNS-a BiH osvrnuo se i nedavne izjave predsjednika RS Milorada Dodika o prekidu saradnje s NATO savezom i napuštanju institucija BiH.

- Gospodina Dodika odlično znam i dugo surađujemo. Postoji uvažavanje u tome političkom djelovanju, ljudsko i političko. On često izađe s takvim idejama. Moram priznati da o tome nikada nismo razgovarali. Niti ikada razgovaramo o trećem. Izjave su apsolutno povezane sa situacijom u našem okruženju, daleko više od stanja u BiH. To nikada ne bih rekao na takav način. Posebice zbog čvrstog partnerstva s međunarodnim predstavnicima u BiH. Nastojim uvijek pronaći pristojnu riječ čak i za one koji prema meni nisu blagonakloni. Samo tako možemo graditi ambijent u kojem ćemo moći zajedno ići naprijed - kazao je Čović.

Dodao je i kako ima osjećaj da rješenje problema u našem okruženju pomalo utječe na lokalne politike.

- Svi govorimo kako ćemo napraviti iskorak prema EU. Ja osobno, ali i gospodin Dodik, gospodin Nikšić, gospodin Konaković. Nastavljamo tim putem. Imamo osjećaj da rješenje problema u našem okruženju pomalo utječe na lokalne politike. Mislim da ćemo iz toga brzo izaći - rekao je u intervju za Večernji list predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović.