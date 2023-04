Raspisani javni pozivi za sredstva zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije ZDK-a

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je danas javni poziv za dodjelu podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika i boračke populacije i članova njihove uže porodice - potvrdio je Feni resorni ministar Adnan Sirovica.

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa podsticaja zapošljavanja pripadnika boračke populacije ZDK-a putem zapošljavanja u pravnim licima opredijeljeno je 140.000 KM.

Kome će sredstva biti dodijeljena

- Sredstva će biti dodijeljena privrednim subjektima koji zaposle jednog ili više radnika. Po jednom novozaposlenom radniku sa stručnom spremom NK, KV, SSS i VŠS dodijelit će se iznos od 9.600 KM, a po jednom novozaposlenom radniku sa VSS dodijelit će se 10.800 KM. Ove godine smo povećali iznos podsticajnih sredstava od nešto više od 2.000 KM po jednom zaposlenom - istakao je ministar Sirovica.

Programom samozapošljavanja pripadnika boračke populacije, napominje, pokušali su da unaprijede spomenuti program pa su za program "Prvi biznis" ovogodišnjim poticajem opredijelili iznos do 10.000 KM.

Tri vrste podsticaja

- Prošle godine je za ovaj program bilo opredijeljeno do 8.000 KM. Program "Biznis plus" ove godine ima tri varijante podsticaja - A, B i C. Varijanta A, za korisnike programa podsticaja samozapošljavanja ovog ministarstva iz prošlih godina, a koji su zaposlili jednog ili više radnika, podsticaj iznosi do 7.000 KM. Varijanta B, za iznos od 1.000 KM, namijenjena je korisnicima ovog programa koji su zadržali poresku registraciju te izmirili sve poreske obaveze za 2022. godinu, kao podrška za očuvanje njihovog biznisa. Novina je Varijanta C, u sklopu koje ćemo, srazmjerno visini uplaćenog poreza na dobit, refundirati iznos od 1.000 do 5.000 KM korisniku ovog programa iz prethodnih godina koji je zadržao poresku registraciju i izmirio sve poreske obaveze za 2022. godinu - naveo je Sirovica.

Smatra da će ove godine imati od tri do pet takvih firmi, ali očekuje da će tek od naredne godine to biti aktuelno u mnogo većem kapacitetu.

Korisnici podsticaja prema uslovima iz Varijante B ne mogu koristiti i sredstva iz Varijante C.