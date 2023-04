Vladajuća koalicija ima različite stavove prema Otvorenom Balkanu

Pitanje koje od svog pojavljivanja u Bosni i Hercegovini nije prestalo biti aktuelno: Otvoreni Balkan ili Berlinski proces? Odgovor bh. političara ni o ovome nije jedinstven. Berlinski proces od svog pojavljivanja nije doživio konsenzus, a čini se da istu sudbinu ima inicijativa Otvoreni Balkan. Između ova dva kolosijeka, zajedničko tržište Bosna i Hercegovina će, po svemu sudeći, još sačekati, piše FTV.

Berlinski proces ili Otvoreni Balkan - još jedno pitanje o kojem nisu saglasni političari iz oba entiteta Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, naša država je od 2014. dio Berlinskog procesa, zajedno s drugih pet država Zapadnog Balkana, a sve sa ciljem međusobnog povezivanja i poboljšanja ekonomije radi bržeg pristupanja Evropskoj uniji.

Moguća harmonizacija

Istovremeno, političari iz RS-a pobornici su inicijative Otvoreni Balkan, kojoj su pristupile Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija. Kako bh. političari, tako i politički analitičari različitih su stavova:

- Nije smetnja i ne bi se udaljile zemlje ako bi ušle u Otvoreni Balkan. Možda bi bilo bolje kada bi Evropska unija postigla saglasnost između sebe i s Amerikom oko toga šta je budućnost Zapadnog Balkana, jer u suštini ta dva procesa se mogu harmonizovati - smatra politički analitičar Dušan Janjić.

- Nisam vidjela da SAD ne podržavaju Berlinski proces i Sofijski sporazum i sve one deklaracije i izjave sa Brda kod Kranja. Čemu sada praviti utakmice između regionalnih integracija ako se već zna koja od tih regionalnih integracija ima potpis od svih šest zemalja - navela je Svetlana Cenić, ekspert za ekonomiju.

Samim tim što inicijativu Otvoreni Balkan nije potpisalo svih šest zemalja, nema potrebe da se o tome dalje govori, smatra Cenić. A pristupanje Otvorenom Balkanu političari iz RS-a žele, kaže Cenić, jer bi i na taj način bili bliže Srbiji. Dodaje da će predsjednik RS-a Milorad Dodik zato postavljati ultimatume koalicionim partnerima iz Federacije BiH na državnom nivou.

SAD-ov projekat

- To su sami rekli u Ohridu kada je bio Samit da će ucjenjivati koalicijom i prekidom koalicije da bi se ušlo u Otvoreni Balkan.

Andrej Nikolaidis inicijativu Otvoreni Balkan ocjenjuje kao SAD-ov politički projekt, te razumije pritisak sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina. Ističe da je vrlo teško odbiti SAD, jer kada se njima kaže ne, to može imati velike posljedice.

- Pritisak na Bosnu i Hercegovinu za ulazak u Otvoreni Balkan će rasti i to je neizbježno. Čim Crna Gora bude priključena, a to će se desiti vrlo brzo više ne postoje političke snage koje to mogu zaustaviti, na redu je Bosna i Hercegovina.

Nikolaidis naglašava da je ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Otvoreni Balkan smetnja Berlinskom procesu i da je EU protiv Otvorenog Balkana. U konačnici, iza Berlinskog procesa stoje projekti i novac, a iza Otvorenog Balkana Aleksandar Vučić. Poznato je da su političari iz Federacije protiv, a iz RS-a za ulazak. Upućeniji tvrde upravo da će Otvoreni Balkan biti novi i ozbiljan izazov za partnerstvo vladajućih stranaka.