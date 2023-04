Nakon brutalnog napada na atletičare u Crnoj Gori: Jesu li nam djeca zatrovana mržnjom

- To što se desilo definitivno je izuzetno loše, ali vjerujem da je prije riječ o izoliranom slučaju, a nikako pravilu ponašanja. Moguće je da je to uzrokovano novom političkom scenom, gdje su, vjerovatno, mnogi zbog različitih medijskih natpisa, kako u Crnoj Gori tako i u regionu, imali utjecaja na te mlade ljude - kazao nam Korajlić.

Sandi Dizdarević, kriminalistički psiholog, smatra da je puno faktora koji takvom ponašanju doprinose, s jedne strane, a s druge, malo je onih društvenog sistema koji to nastoje suzbiti i prevenirati.

Cijeli region je sredinom januara obišla vijest o događaju u Sarajevu kada je tokom malonogometnog turnira došlo do napada na grupu građana iz Beograda.

- U svakom slučaju to može doprinijeti i negativnom rejtingu Crne Gore kad je u pitanju turizam, ali moje iskustvo je da su Crnogorci izuzetno dobronamjerni, posebno kad je u pitanju BiH - istakao je prof. Korajlić, podsjećajući na to kako su građani Crne Gore i BiH vrlo dobronamjerno dočekivali navijače i u jednoj i u drugoj zemlji.

- Posljednji događaji, kako iz Sarajeva tako i iz Crne Gore, pokazuju da smo svi, od porodice, preko škola, obrazovnih institucija, do policijskih i pravosudnih tijela – zakazali. Ono od čega konstantno bježimo jeste da prihvatimo činjenicu da smo djecu zatrovali do te mjere da je prag tolerancije za napad protiv drugog iz bilo kojeg razloga toliko nizak da je on produkt transgeneracijskog nasilja, koji se donosi iz kuće i koji se utvrđuje kroz loše obrazovne mjere. Ono što želim precizirati jeste da su ponovo na ispitu pali primarni agensi socijalizacije - rekao je Dizdarević.

Izvinjenja su važna

- Verbalna izvinjenja su veoma važna i ona šalju jednu psihološku poruku. Međutim, posljedice ostaju višestruke, osobito ukoliko se takvi događaji nastave u budućnosti. Na kraju želim istaći da djeca uče od svih nas, ako se mi konstantno sukobljavamo, onda je sasvim logično da će djeca nastaviti našim putem emitirajući svoje roditelje, političke predstavnike i slično - kazao je Dizdarević.

Uhapšen i 18-godišnjak

Osamnaestogodišnji Božidar Kovačević iz Bara uhapšen je jučer nakon što ga je tamošnja policija identificirala kao petog nasilnika iz grupe koja je prije tri noći napala i pretukla dvojicu atletičara iz Sarajeva.

Iz Uprave policije za “Vijesti” su kazali da će B. K. tokom dana biti priveden na saslušanje u Osnovno državno tužilaštvo u Baru.

- Na teret mu se stavlja krivično djelo nasilničko ponašanje - kazali su iz UP.

Pribinja je objavila da je njen sin prošao s posjekotinama na potiljku i modricama, dok će drugi dječak biti podvrgnut operativnom zahvatu.