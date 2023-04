Bešlija: Neka Kapidžić "parlata", a tramvaji će da prolaze

- Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo kolegica Miomirka Melank je vrlo argumentovano govorila u vezi s podizanjem kredita za izgradnju tramvajske pruge do Hrasnice. Služila se činjenicama, ciframa, nalazima, odlukama, te se stoga pomagala bilješkama za diskusiju, kao podsjetnikom, jer pamćenje velikog broja podataka je često nepouzdano i navede nas da nešto pogrešno kažemo ili parafraziramo na način koji može dovesti do pogrešnih interpretacija.

Na njenu diskusiju javio se zastupnik Faruk Kapidžić i rekao: "Zamolio bih ljude, ovo je skupština, parlament, gdje se parlata, a ne čita." Umjesto da pokuša opovrgnuti pročitane činjenice kontraargumentima, on ih je pokušao učiniti nebitnima jer su pročitane a ne izgovorene iz glave, napamet. Prema Kapidžiću, onaj ko govori je intelektualno superioran u odnosu na onog koji čita pa je po toj logici i ono što se izgovori pametnije od onog što se pročita. Naravno da to nije istina. Govor bez podsjetnika može biti retorički dojmljiviji ali to nipošto ne znači da je pametniji ili istinitiji. U Kapidžićevom slučaju nije ni dojmljiviji, a pogotovo nije pametniji ni istinitiji. Zašto nije, jasno je kad se pogleda kako on doživljava govor a to je najbolje izrazio kroz izmišljeni glagol "parlatati".

Žargon

Riječ "parlament" korijen ima u francuskoj riječi "parler", koja znači "govoriti". U našem žargonu postoji glagol "parlati" koji se upotrebljava kad želimo reći da neko dobro govori neki strani jezik ili, podrugljivo, kad neko mnogo i do nerazgovijetnosti brzo govori. Parlatati ne postoji, ali ako ćemo mu pripisivati značenje onda ono može biti samo podrugljivo dijelom jer je taj glagol lako povezati s "parlati", ali i asocijativno s drugim podrugljivim riječima kao što su "ćeretati", "blebetati", "torokati".

Upravo to radi Kapidžić. On "parlata". Ne radi to, naravno, samo on. To je strategija nastupa cijele njegove stranke u parlamentima. Da beskorisnim govorom, nepovezanim s temom, kroz besprizorne diskvalifikacije skreću pažnju s bitnih tema. Zastupnici, a pogotovo zastupnice Naše stranke su nebrojeno puta bile žrtve takvih njihovih "parlatanja". Od problematiziranja garderobe, preko frizure pa do, evo, toga da li govore "iz glave" ili čitaju.

"Sada više nije ni važno"

Nažalost, ponekad im pođe od ruke da skrenu pažnju s utemeljenih govora, kao što je danas bio slučaj kad su pojedini mediji prenijeli zahtjev Kapidžića kolegici Melank da više "parlata" a manje čita, a nisu prenijeli to šta je ona čitala. A čitala je, još jednom ponavljam, činjenice koje vrlo dobro argumentuju potrebu za izgradnjom tramvajske pruge do Hrasnice pa i uz pomoć kreditnih sredstava.



Sad više nije ni važno. Neka Kapidžić "parlata", a tramvaji će da prolaze - napisala je Bešlija na Facebooku.