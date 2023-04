Stanivuković: Izvinio sam se muftiji, ja volim Bošnjake, rođaci su mi Sanel i Amel

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković gostujući u programu N1 komentarisao je svoju raniju izjavu koja je izazvala mnogo pažnje i po kojoj se moglo zaključiti da spori pravo Bošnjacima da imaju imovinu u centru Banje Luke.

U prvi mah Stanivuković je, na pitanje “Mogu li Bošnjaci i muslimani, kako ste vi rekli, imati imovinu na području Banje Luke?”, rekao kako mu se izjava izvlači iz konteksta. Potom, je, nakon što je njegova izjava, koja je glasila: „Samo nam još nedostaje da 'Autoprevoz' uzme muzej i uzme spomenik '12 beba' i proda tamo nekim Bošnjacima, muslimanima ili kome u Federaciji pa da ispadne da su nacionalna blaga nisu od RS nego nekim drugima pripadaju”, citirana i pročitana u cjelini, novinara N1, upitao kako je on shvatio izjavu.

Pismo muftiji

Na tvrdnju da novinar nije izvlačio zaključke i na pitanje šta je on mislio pod tom izjavom, Stanivuković je odgovorio:

- Ja sam poslao pismo muftiji. Ja sam mu se izvinio zbog izjave koja je i pogrešno protumačena, a mogu biti iskren i reći možda i nezgrapno rečena s moje strane. S treće strane, ja volim Bošnjake i volim muslimane, kako god to htio reći. Nekad su se zvali ovako, danas kao narod Bošnjaci i ja to sve prihvatam, muslimani kao vjeroispovijest je l’. I volim Hrvate i sretan sam zbog svakog ko živi u Banjoj Luci. Pozivam svakog da koji god dio Banje Luke mu se sviđa da, ako osjeća da je lijepo mjesto za njegov dom i kuću, da je ima. Ja to iskreno želim, na kraju to nije moje foliranje ja to živim.

"Ekstremističke grupe"

Potom je pokušao da pojasni šta je pod izjavom mislio, a tvrdi, na umu su mu bile “neke ekstremističke grupe”.

- I politike koje imaju tendenciju da ovo bude unitarna država, bez RS. I da imate, naprimjer, u mnogim drugim zemljama, evo to su radili Albanci na Kosovu i Metohiji uzimali plac po plac, plac po plac, dok svu srpsku zemlju nisu uzeli i proglasili to njihovom državom. Takvih imate planova i tendencija svagdje. I ovdje imate ljude koji su za unitarnu Bosnu i Hercegovinu, koji su da ne postoji RS na kraju nemojte da vam ja govorim sa koliko sam ambasada bio i ambasadora koji na internim sastancima preko svojih savjetnika kažu da je želja da ovo bude unitarna država - dodao je Stanivuković.

Rekao je i da je prvi gradonačelnik ovog grada koji je bio domaćin iftara.

- Prvi sam koji je pomogao katoličku gimnaziju, koji pomaže Caritas, medresu, Merhamet i živim tu vrstu shvaćanja suživota našeg zajedničkog, tog sam opredjeljenja, meni su Sanel i Amel rođaci po dedinoj liniji, ja to živim i u svojoj porodici. Meni su prijatelji Hrvati. Mislim da je suprotno sa civilizacijskim progresom temu suživota stavljati kao posebnu temu, to je nešto što je normalno - zaključio je Stanivuković.