Predstavnici JP "Autoceste FBiH" i premijer BPK o pretvorbi zemljišta za pristupne puteve tunela "Hranjen"

Predstavnici Javnog preduzeća "Autoceste FBiH" na današnjem sastanku s premijerom Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Edinom Ćulovom razgovarali su o pretvorbi zemljišta na dionici pristupnih puteva prema tunelu "Hranjen".

Kako je pojašnjeno, između ostalog, „Sekcija „1“ od lokacije industrijske zone „Pobjeda“ do tunela "Hranjen" zahtijeva pretvorbu poljoprivredno-šumskog u građevinsko zemljište, što je jedan od preduvjeta za građenje pristupnih puteva.

Uslov za dalje aktivnosti

- Za ishodovanje građevinske dozvole za gradnju na dionici brze ceste sa sjeverne strane do tunela "Hranjen" i od tunela prema Goraždu, trebamo ishodovati urbanističku saglasnost, a da bi se to uradilo, potrebno je izvršiti prenamjenu poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko i za to dobiti rješenje. To je uslov da bismo išli dalje u aktivnosti za obezbjeđenje građevinske dozvole i da bismo mogli planirati aktivnosti u narednim godinama, 2024–2025. za gradnju i tog dijela brze ceste, praktično od Prače do Goražda, podrazumijevajući na toj trasi i tunel "Hranjen" – precizirao je izvršni direkotor za projektovanje i građenje JP "Autoceste FBiH" Ešef Džafić.

Naglašeno je da su za nastavak radova na probijanju tunela "Hranjen" predviđena značajna sredstva Vlade FBiH i "Autocesta FBiH", a učesnici sastanka su optimistični da će oni biti okončani do 2026. godine

Planirana sredstva

- Za 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva za građenje u ukupnom iznosu 130 miliona KM i čekamo da nadzorni odbor usvoji plan poslovanja i da on dobije saglasnost Vlade FBiH odnosno skupštine te da raspišemo javni tender za kompletano ugovaranje probijanja tunela "Hranjen", a očekujemo optimistično da to bude završeno do 2026. godine – kazao je Džafić.

Optimizam dijeli i premijer BPK Goražde Edin Ćulov koji naglašava da će BPK Goražde ispuniti svoje obaveze u ovom projektu.

Objava tendera

- Objava tendera za brzu cestu prema tunelu očekuje se iduće godine. Kada je riječ o sekciji jedan, do "Pobjede", eksporprijacija je završena i imamo još nešto da riješimo oko pristupnog puta industrijske zone "Pobjeda". Glavni projekat je završen i sada je riječ o pretvorbi zemljišta. U JP "Autoceste" ishoduju urbanističku saglasnost i traže od nas da izvršimo plaćanje prilikom izdavanja građevinske dozvole, što je normalna procedura i tako ćemo uraditi – naveo je Ćulov.

Ocijenio je da je realno očekivati da sve bude završeno u predviđenim rokovima.

- Vjerujemo da će sve biti kako je planirano ako ne bude nekih nepredviđenih radova na tunelu, ali sada sa ovim ekipama je uhodan posao i sve ide svojim tokom. Isto tako napomenuo sam i na današnjem sastanku, jer oni još ne znaju šta će biti s vodom, mi znamo i radimo neophodnu projektnu dokumentaciju i proceduru kako bi ta voda došla u Goražde – kazao je premijer BPK Goražde.

Iako je stanje na gradilištu manje-više poznato, moguće je da dođe i do promjena i kada je riječ o geologiji, ali i hidrologiji. Međutim, sve eventualne promjene ne bi trebale utjecati na vremenski intenzitet završetka radova na probijanju tunelske cijevi - zaključak je današnjeg sastanka.