Haos u Hrvatskom saboru: Jandroković izrekao opomene nekolicini zastupnika

Hrvatski sabor danas je prihvatio Vladin prijedlog da se Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira izmijeni u hitnoj proceduri, no izglasavanju je prethodila žustra rasprava u kojoj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković izrekao opomene nekolicini zastupnika, dok je zastupnika Mosta Miru Bulja izbacio iz sabornice.

Uz mnogo vike i negodovanja, prema predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću uputili su se zastupnici Željko Sačić (Hrvatski suverenisti) i Krešo Beljak (HSS).

- Nećete me izbaciti. Ja ću cijeli dan tu stajati i ometati sjednicu … Neka me policija s lisicama odvede van. Jesam li se ja za to borio u ratu? Bando prokleta! - derao se Sačić na Jandrokovića.

Između ostalog, predsjedniku Sabora rekao je da se skrivao za vrijeme rata, dok je on bio general HV-a.