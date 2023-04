U šahtu u Gradačcu pronađeno tijelo Aldina Hasukića za kojim se tragalo od 1. aprila

Osoba sa poteškoćama u razvoju Aldin Hasukić pronađena je mrtva u Gradačcu.

Podsjećamo, za njim se tragalo od 1. aprila, kada je njena porodica prijavila nestanak.

Portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić kazala je za portal "Avaza" da je danas u popodnevnim satima da je PU Gradačac prijavljeno od strane građana da je u šahtu, koji se nalazi u industrijskoj zoni Gradačac, u blizini Tržnog centra Bingo pronađeno tijelo N. N. osobe.

- Po zaprimanju ove informacije na lice mjesta je upućena patrola PS Gradačac, koja je obezbjeđivala spomenutu lokacije do izvršenja uviđaja koji su izvršili postupajući istražitelji odjeljenja Kriminalističke policije PU Gradačac, a po nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva TK. Zbog otežanog pristupa tijelu uviđaj je trajao 14:30 do 16:30. Tijelo je prevezeno u preduzeće Komemorativni centar, gdje će ostati do preduzimanju daljih mjera i radnji - kazala je Sprečić za portal "Avaza".

Iz MUP-a su rekli da još identitet nije potvrđen, ali prema informacijama porodice riječ je o Aldinu Hasukiću.