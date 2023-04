Tajno i neovlašteno sniman razgovor između Čovića i Sijarta, hoće li reagirati Tužilaštvo BiH

Hayat televizija bliska SDA i njezinom lideru Bakiru Izetbegoviću objavila je tajno i neovlašteno snimljen razgovor između predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića i mađarskog ministra vanjskih poslova Petera Sijarta (Szijjarto). U vrijeme kada je vođen razgovor, novembar 2021. godine, Čović je bio i predsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH.

U to vrijeme na čelu Obavještajno-sigurnosne agencije BiH bio je nedavno smijenjeni Osman Mehmedagić, besdiplomac, protiv kojega je već vođen sudski proces zbog zloupotrebe položaja, piše Hrvatski Medijski Servis.

Novi izborni zakon

Na snimci se čuje kako Čović mađarskom ministru vanjskih poslova kaže:

- Mi ne želimo da samo jedan narod iz Bosne i Hercegovine govori u ime Bosne i Hercegovine. Želimo da to budu predstavnici institucija i konstitutivnih naroda. Migrantska kriza nam je zajednička problematika još uvijek izražena u Bosni i Hercegovini… Čini mi se da je prevažno da ljudi koji su u politici, koji slično vide ovaj problem, sjednu zajedno i da imaju zajednički nastup… Nabacio sam malo više tema za ovaj razgovor…

Mađarski šef diplomatije na to je Čoviću kazao:

- Hvala, gospodine predsjedniče, na vašoj procjeni situacije. Mi smo za usvajanje novog Izbornog zakona u BiH. Jer ako neko trezveno i ne iz ideološkog aspekta sagleda problematiku onda nema drugog rješenja. Smatram, također, da to proizilazi i iz duha Dejtonskog sporazuma iz kojeg je BiH nastala. Mislim da je to nešto što bi se trebalo primijeniti u stvarnom životu. I, naravno, pošto se obojica baziramo na kršćanskim osnovama, vrijednostima jasno je da osjećamo i dijelimo simpatiju prema Hrvatima. Tako da vam mogu obećati, gospodine predsjedniče, da ćemo mi sve do kraja biti uz vas i imat ćete našu podršku. Rekao sam i svom kolegi ministru vanjskih poslova Hrvatske da on kaže šta je to korisno za vas i što mi trebamo učiniti po tom pitanju.

Neovlašteno snimanje službenog razgovora

Čović: U redu. Hvala vam. Bilo mi je drago. Ja ću biti slobodan pa ću i Andreja ( plenkovića) i Gordana (Grlića- Radmana) upoznati da smo razgovarali.

Sijarto: I ja ću, naravno izvijestiti našeg predsjednika Vlade (Viktora Orbana).

U samo razgovoru nema nište sporno, ono što je sporno i sklandalozno je da je neko neovlašeno snimao službeni razgovor između jednog visokog dužnosnika BiH i visokorangiranog stranog diplomate i dostavio ga Hayat televiziji, koja ga je objavila. A svaki takav čin bez sudskog naloga i odobrenja je nezakonit i predstavlja kazneno djelo. Na osnovu audiosnimke koju je objavila Hayat televizija Tužilaštvo BiH bi odmah trebalo pokrenuti istragu o ovom slučaju.