Advokat Asim Crnalić: Dudaković je na Dan Armije RBiH insistirao na jedinstvu u odbrani zemlje

U Sudu BiH jutros je održano ročište generalu Atifu Dudakoviću, zbog zahtjeva Tužilaštva BiH za određivanje pritvora.

Advokat Asim Crnalić je rekao novinarima da očekuje da će odluka o prijedlogu Tužilaštva BiH da se Dudakoviću odredi mjera pritvora, jer je prekršio mjere zabrane, biti donesena, navjerovatnije, tokom sutrašnjeg dana.

Govor Dudakovića na Dan Armije RBiH

Razlog zbog kojeg je Tužilaštvo tražilo pritvor je govor Dudakovića na dan Armije RBiH. Odbrana tvrdi da on u tom govoru pričao o činjenicama, o Foči, Žepi, Prijedoru, Višegradu, te da ničim nije posredno utjecao na svjedoke u ovom predmetu.



Na pitanje novinara kako komentira primjedbe Tužilaštva da je Dudaković otkrio ime jednog svjedoka, advokat Crnalić je istakao da je Fikret Abdić javna osoba.

- Gospodin Fikret Abdić je javna osoba, u govoru gospodina Dudakovića nije spomenut kao svjedok ovoga postupka, već je spomenut kao osnivač autonomne pokrajine, što svi znaju, to je historijska činjenica, a takve činjenice koje su postale notorone se mogu isticati u svakom govoru. Gospodin Dudaković o gospodinu Abdiću nije govorio kao o svjedoku, je li on zaštićen ili ne, on to uopće ne zna niti je o tome govorio. Prema tome, te insinuacije u prijedlogu nisu temeljene - poručio je Crnalić.

Tužilaštvo BiH: Poslao poruku svjedocima

Istakao je da Dudaković nije prekršio niti jednu mjeru zabrane.

- Upravo sam u sudnici završio svoj govor, u vezi s prijedlogom Tužilaštva da se gospodinu Dudakoviću odredi pritvor jer je, navodno, prekršio mjere zabrane. Mom branjeniku je određeno da se ne obraća svjedocima i da o predmetu u kojem se sudi gospodinu Dudakoviću javno ne govori. Nijednu od ovih zabrana gospodin Dudaković nije prekršio. Tužilaštvo tvrdi da je na posredan način, govoreći o općim stvarima odbrane i domoljublja, poslao poruku svjedocima koji svjedoče protiv njega da vode računa šta će govoriti. Takvih navoda u govoru gospodina Dudakovića nema. Pred Sudom sam utvrdio da su moguće svakakve jezičke interpretacije, čak i one koje su logički i jezički netačne - rekao je Crnalić.

Insistirao na odbrani zemlje

Podsjećamo, mjera zabrane odnosila se na zabranu komuniciranja s printanim i elektronskim medijima kao i javno obraćanje u vezi s predmetom.

Crnalić je još kazao da je Dudaković u govoru insistirao na jedinstvu u odbrani zemlje u situaciji kada je i nakon 30 godina njena konstitutivnost ugrožena.

- Nije spominjao Bošnjake i nijedan narod, nije učinio ništa što bi bila prijetnja bilo kome, obaveza svih nas je da budemo jedinstveni u odbrani naše zemlje - zaključio je Crnalić.

Podsjećamo, Dudakoviću, nekadašnjem zapovjedniku Petog korpusa Armije BiH, te još 16 pripadnika tog korpusa, sudi se zbog zločina počinjenih na području Krajine.

Prema optužnici, Dudaković i ostali se terete za zločine protiv čovječnosti počinjene na području općina Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa, Sanski Most i ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području općina Bihać i Cazin.