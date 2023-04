Biografije premijera i ministara nove Vlade FBiH

Rođen je 1960. godine u Konjicu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a diplomirao je 1986. na Pravnom fakultetu u Mostaru. Član je SDP-a od 1993. godine, a generalni je sekretar Partije bio od januara 2007. pa do održavanja kongresa stranke u decembru 2014. kada je izabran za predsjednika SDP-a. Od 1988. do 1992. godine je radio u Općini Konjic na poslovima referenta i šefa Odjela za inspekcijske poslove. Tokom rata je bio moralista i pomoćnik komandanta za pravne poslove. Od 1995. do 2000. je radio kao potpredsjednik Izvršnog odbora Općine Konjic, sekretar za opću upravu, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove te kao zamjenik načelnika Općine. 2000. godine je izabran za zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. U isti dom je biran četiri puta zaredom, ali je 2010. godine mandat prepustio jer je imenovan za premijera Vlade FBiH. Za zastupnika je biran četiri puta zaredom. U mandatu 2002-2006. godine je bio dopredsjednik, a mandat kasnije i predsjednik Kluba poslanika SDP-a.

Na općim izborima 2010. godine Nikšić je ponovo izabran za zastupnika u federalni parlament, ali je mandat zamijenio za funkciju federalnog premijera. Na Općim izborima 2014. godine Nikšić je po peti put ušao u Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH. Na narednim izborima osvaja mandat. Od 2014. godine je predsjednik SDP-a BiH.