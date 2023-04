Ljetovanje će biti skuplje nego ikada: Neum najjeftiniji na Jadranu

Cijene ljetovanja na Jadranu u predstojećoj sezoni odletjele su u nebo. Za većinu građana odmor na Jadranu – od BiH, Hrvatske, do Crne Gore – moglo bi biti najskuplje putovanje do sada. Međutim, kada se uporede cijene na bosanskohercegovačkoj obali s onima u susjednim Hrvatskoj i Crnoj Gori, Neum je, definitivno, najjeftinija opcija.



Tako su u Neumu cijene smještaja uglavnom uvećane između 10 i 15 posto u odnosu na Hrvatsku, u kojoj je dvostruko skuplje u odnosu na lani.

Vlada šarenilo

Davor Krešić, član Udruge hotelijera Neuma, potvrdio nam je da su u hotelima cijene noćenja u odnosu na lani više za 10 posto, ponegdje i do 15 posto. No, očigledno to ne sprečava brojne građane da rezerviraju svoje ljetovanje.

- Vrlo smo zadovoljni bukingom ove godine. U odnosu na prošlu godinu, puno je bolji i odličan je, praktično od maja sve do oktobra - kazao nam je Krešić.

Cijene noćenja u hotelima uz plažu u jeku sezone u Neumu će se kretati između 300 i 400 KM za dvije osobe na bazi polupansiona, dok je u Hrvatskoj ta usluga značajno skuplja, odnosno od 1. jula do 20. avgusta ta cijena iznosi između 400 i 600 KM, i to samo s doručkom.

Smještaj u predsezoni značajno je jeftiniji i u Neumu se kreće od 90 do 120 KM na bazi polupansiona po osobi. Kada je riječ o privatnim iznajmljivačima u jedinom bh. gradu na moru, trenutno vlada šarenilo. Dok su neki najavili više cijene, ima i onih koji su zadržali lanjske. Apartman u Neumu se lani mogao naći po cijeni od 100 KM u srcu sezone, a u Hrvatskoj će koštati više od 150 KM.

Dostupni podaci

I u Crnoj Gori su cijene smještaja više za 15 posto, ali su niže nego u Hrvatskoj.

U hotelima u Budvi tokom sezone, prema dostupnim podacima, u sezoni će se cijene kretati od 130 do 220 KM po osobi na bazi polupansiona. U pojedinim hotelima smještaj all inclusive iznosit će od 200 do 400 KM po osobi, ponegdje i do 700 KM.

U Ulcinju povoljno

Iako su privatni iznajmljivači u Crnoj Gori povećali cijene do 30 posto, iz tamošnjeg udruženja su ustvrdili da su i dalje najpovoljnije u regionu.

Naprimjer, jedna od najpopularnijih destinacija za bh. građane – Ulcinj označena je kao najjeftinija. Tu se cijene noćenja kreću od 18 do 30 KM, a u Dobrim Vodama od 40 do 80 KM.