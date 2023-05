Elmedin Konaković za "Avaz": Čudno je da Dodik, Izetbegović i Komšić zvuče usaglašenije nego ikad

Naravno da nemamo nikakvog dogovora sa HDZ-om oko Izbornog zakona jer je to tema koja se tek otvara, kazao je predsjednik NIP-a i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković za portal "Avaza", reagirajući na izjave predsjednika RS Milorada Dodika da je Izborni zakon pitanje na kojem trebaju zajedno raditi svi politički akteri, pa i sam Dodik.



- Teze kako smo završili Izborni zakon mogu prihvatiti samo oni koji ne znaju kako se mijenja Izborni zakon. Da bismo promijenili Ustav i Izborni zakon, za to nam mora glasati Dodik, ali i Izetbegović i Komšić. Nekako mi, po puno tema, izgledaju usklađeno Izetbegović i Dodik. Njih dvojica tvrde da imamo dogovor o Izbornom zakonu koji ne može biti realizovan bez njihovih ruku. Imali su iste stavove po pitanju OHR-a, vidim da isto misle o Šmitu, stranim sudijama, miješanju u pravosuđe. Uključujem tu i Komšića. Čudno je da Dodik, Dodik, Izetbegović i Komšić zvuče usaglašenije nego ikad i još ne mogu tome naći neki razlog – kazao nam je Konaković.

Razlog Dodikove nervoze

Ne zna šta je razlog Dodikove nervoze, niti odakle mu vrijeme da se o svemu oglašava, ali ga poziva da se vrati implementaciji dogovora koji bi bili korisni svim građanima BiH. Jedno od pitanja zbog kojeg Dodik postavlja ultimatume i najavljuje da Vijeće ministara BiH neće funkcionirati ako se ne nađe na dnevnom redu je Nova istočna interkonekcija, odnosno izgradnja plinovoda iz pravca Srbije, od Bijeljine do Prijedora, Banja Luke i Bosanskog Novog.

- Dodik zna da sam ja lično pristalica što više interkonekcija i cijevi prema BiH kako bismo smanjili našu energetsku ovisnost o bilo kome. Nema logike i ne vidim razlog da mi osporavamo istočnu, kao što ne vidim razlog da on osporava južnu interkonekciju. Kao što ne vidim razlog da se osporava mnogo projekata u oblasti energije. Mi smo samo zagovornici da oni moraju ići normalnim putem, kroz institucije BiH gdje god je nadležno Vijeće ministara i Parlament BiH. Poslušaćemo struku, ali ćemo poštovati Ustav i zakone BiH Ovo nije investicija BIH, mi ne trošimo pare i ja u tome ne vidim problem. Uključili smo eksperte koji će nam pomoći na nađemo rješenje. To će biti tačka dnevnog reda na narednim sjednicama Vijeća ministara, ali ne razumijem zašto i ostale tačke bile predmet rasprava i zašto bi nas ta strana ucjenjivala da nešto hoće, a nešto neće – ističe Konaković.

"Ima problem sa svojim ljudima"

U reakciji putem Twittera Dodik je Konakovića danas optužio i da krši dogovore i nameće stav kako će BiH glasati u Vijeću Evrope o Kosovu, ili kako da se glasa u UN-u bez konsultacija s Predsjedništvom BiH.

- Već nekoliko puta mi se čini da on ima problem sa svojim ljudima, koji ga ne informišu adekvatno. Da smo o tome razgovarali znao bi da ovdje apsolutno nikakve instrukcije od strane Ministarstva vanjskih poslova nije bilo, da su instrukcije iz Predsjedništva BiH bile suprotne i od Željke Cvijanović, pismena instrukcija, ali i od dva člana Predsjedništva bila je drugačija instrukcija. Tako da su ljudi u Misiji odlučili da urade kako oni misle da trebaju. Isto kao što sam u toj reakciji vidio da ga je neko pogrešno informisao o dnevnom redu prošle sjednice Vijeća ministara, jer nije tačno to što je rekao. Istočna interkonekcija je bila na dnevnom redu, ali su bile I druge tačke i oni su rekli da ne mogu ići, tako da mi se čini da on unutra u komunikaciji ima problem – pojašnjava Konaković.

Nulti prioritet

Na pitanje koliko je Dodik spreman za implementaciju projekata koji su važni za državu BiH, a posebno ispunjavanje prioriteta na putu ka članstvu u EU, Konaković ističe da je to nulti prioritet.

- Od toga građani cijele BiH trebaju imati korist. Slažem se da od EU trebamo dobiti I neku konkretnu pomoć, da nam se odblokiraju neki projekti, sve to stoji, ali mi nemamo pravo da zanemarimo 14 prioriteta koji su nam uslov za ulazak u EU. Mislim da je vrijeme da napravimo Akcioni plan, da vidimo šta je realno od tih dokumenata i da barem neke od njih usvojimo i isporučimo. I u RS je preko 50 posto građana proevropski orjentisano i trebamo poslušati te građane i ponuditi im nešto što će im olakšati život. Bugarska je, na primjer, za samo četiri godine od prosječne plate od 400 eura došla do prosječne plate od 800 eura. U jednom mandatu uduplali su primanja svojih građana, to im je donijelo članstvo u EU i ako to nije cilj i Dodiku, i meni, i svim ostalim političarima, ja mislim da mi onda varamo svoj narod – ističe Elmedin Konaković u razgovoru za portal "Avaza".