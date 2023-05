Sociolog Vukadinović za "Avaz" o masakru u Beogradu: Društvene mreže kreiraju način života

Tragični slučaj u Beogradu, gdje je učenik (14) usmrtio osam svojih školskih drugova, javnost je ostavio u nevjerici.

Sociolog Srđan Vukadinović je za portal "Avaza" prokomentirao ovu situaciju, te istakao da su ovo refleksi onoga što djeca gledaju na društvenim mrežama.



- Ovo je jedna globalizacija, jer nekoliko puta se to desilo u Americi, i to kruži društvenim mrežama. Tako da društvene mreže u sprezi s tim globalnim tokovima dovode do ovoga – ističe Vukadinović.

Prevaziđena priča

Dodao je i to da ovakve situacije se ne mogu dovoditi u vezu s porodicom, jer kako ističe to je prevaziđena priča.

- Pogrešno je pričati da ovakvo ponašanje dolazi iz porodice ili uskih krugova socijalizacije, jer je to prevaziđena priča, ovo je mnogo ozbiljnija stvar. Ovo urušava jedno društvo – navodi Vukadinović.

Izgubio se osjećaj sentimenta, te je razumijevanja sve manje, mišljenja je Vukadinović, te dodaje da treba da se obrati pažnja na pojavu ovih faktora.

- Ovdje je još jedna stvar upitanju, riječ je o odličnom učeniku, jednom od najboljih u školi. Okidač je bila loša ocjena koju je dobio. Treba da se obrati pažnja, pogotovo nastavnici, ako učenik koji je najbolji u razredu nije spreman, ne treba mu se dati jedinica, jer sigurno ima razlog zašto nije spreman. Ovaj fenomen je bitan, i o tome se treba razmišljati. Škole moraju upozoriti svoje nastavnike da vode računa i imaju mnogo više empatije – kazao je Vukadinović.

Rijaliti učesnici postaju junaci

Osvrnuo se i na sadržaj koji je dostupan putem interneta i televizije, kako kaže djeca vide kako se političari ponašaju, te onda to ponašanje usvajaju.

- Djeca koja još nisu ušla u život kako treba, kada gledaju to ponašanje, oni će ga preslikati. Društvene mreže postaju nešto što kreira način života i sada će da se ovo provlači po društvenim mrežama – ističe Vukadinović.

Kazao je i to da junaci postaju rijaliti učesnici, koji su uglavnom na marginama društva, te da oni kreiraju sistem vrijednosti.

- Ova stvar je ozbiljna, ne znam da li ćemo se uspjeti da se izborimo s ovom “rijalitizacijom“, a junaci postaju periferni ljudi za koje ne znamo ni ko su ni čime se bave – zaključio je Vukadinović.