Dragan Čović ostaje predsjednik HDZ-a BiH: Evropski put BiH nema alternativu!

Aktuelni predsjednik najveće hrvatske stranke u BiH, Dragan Čović dobio je jednoglasnu podršku Predsjedništva HDZ-a BiH da bude jedini kandidat za još jedan mandat, tako da Dragan Čović ostaje na čelu HDZ-a BiH.

Politika Hrvata

Čović je tom prilikom poručio.

- Vidjet ćemo koliko će biti kandidata na samom Saboru, da to ne prejudiciramo na bilo koji način, ja želim da on prođe u duhu kakav pripada HDZ-u i nama koji organiziramo politiku Hrvata u BiH. Siguran sam da ćemo dati jednu novu dimenziju kroz ovaj Sabor kad je u pitanju kadrovska politika i poruke koje ćemo poslati, a o nastavku četvorogodišnje politike, to će vam kazati novi predsjednik HDZ-a - rekao je Čović.

Dodao je kako je siguran da će biti očuvano ključno načelo.

- Naš narod, naša domovina prije svega, evropski put nema alternativu kao takav. Želimo brzo i pragmatično djelovati i praviti reforme kako bi u narednih par mjeseci stvorili ambijent da možemo drugačije kontaktirati i komunicirati sa Evropskom unijom - kazao je on.

Evropski put

Izrazio je uvjerenje o tome da će "novi pristup HDZ-a BiH vremenski u narednom periodu od četiri godine tu stranku i dalje pretvoriti u lidera u predvođenju politika na evropskom putu, unutrašnje stabilnosti, reda, dogovaranja, a nikad više bavljenja sami sobom".

Također, uoči zasjedanja pred spomenik hrvatskim braniteljima položeno je cvijeće.