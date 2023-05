U Bosni i Hercegovini danas sunčano: Temperatura i do 28 stepeni

U našoj zemlji danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, a poslije podne umjeren razvoj oblačnosti može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu.

Vjetar slab na jugozapadu Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni.

Temperatura zraka ujutru iznosti će od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 21 do 28 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana. U drugom dijelu poslijepodneva su mogući lokalni pljuskovi, a jutarnja temperatura oko 11, dok će dnevna biti oko 25 °C.