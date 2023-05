Delić: Revidirat ćemo posljednju odluku prethodne vlade u korist penzionera

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sa saradnicima posjetio je danas Savez udruženja penzionera/umirovljenika Federacije BiH, kako bi razgovarao o izazovima s kojima se susreće ova populacija koja čini gotovo jednu petinu ukupnog stanovništva u Federaciji, saopćeno je iz Federalnog ministarstva.

Ministar je istakao da je cilj ovog susreta saslušati predstavnike Saveza penzionera/umirovljenika, te ih upoznati s prijedlozima koji će dovesti do dugoročnijih i kvalitetnijih rješenja, kao i poboljšanja standarda života populacije u trećoj životnoj dobi.

- I prije nego sam preuzeo dužnost ministra za rad i socijalnu politiku, upoznao sam se detaljnije sa izazovima s kojima se susreću penzioneri. Imao sam jasnu predstavu i opredjeljenje da budem ruka podrške penzionerima koji osim što su jedna od najbrojnijih skupina stanovništva Federacije sa izraženim niskim standardom života, predstavljaju i ozbiljnog partnera koji umnogome može doprinijeti u pronalaženju najboljih rješenja za uređenje PIO oblasti. Kako stariji imaju običaj reći, oni su bili na našem mjestu, mi na njihovom tek treba da budemo i dugoročno gledajući uređivanje PIO oblasti ne tiče se samo penzionera u ovom trenutku nego i svih nas koji ćemo za nekoliko godina također biti u istoj situaciji - izjavio je nakon sastanka ministar Delić.

Prvo posjeta ovog tipa

Predsjednik Upravnog odbora Saveza penzionera/umirovljenika FBiH Redžo Mehić upoznao je ministra s aktivnostima Saveza te zahtjevima penzionera i prijedlozima za njihovo rješavanje.

- Današnji dolazak ministra prva je posjeta ovog tipa nama u Savezu. To je pokazatelj da se ministar Delić namjerava baviti svojim poslom i ulijeva nam nadu u bolje sutra. Pratili smo njegov mandat u privredi i svjedoci smo njegovih inventivnosti u tom resoru i očekujemo to znanje i energiju i na federalnom nivou. Drago nam je što vidimo nakon ovog sastanka da je ministar svjestan situacije u kojoj žive penzioneri i vidimo volju i želju za saradnju te zajednički rad na pronalaženju najboljih rješenja – kazao je Mehić.

Iz Federalnog ministarstva je saopćeno da je na sastanku, između ostalog, razgovarano o trenutnom srazmjeru radnika i penzionera, boljim radnim mjestima i plaćama, kako bi se mladi zadržali u ovoj zemlji, kao i pravednijem odnosu prema uplatama doprinosa radnicima, a što bi sve zajedno doprinijelo ostanku mladih te sigurnijem punjenju penzionog fonda, kao i boljim i sigurnijim penzijama budućim generacijama. Predstavnici Saveza iznijeli su i prijedloge za sistemsko rješavanje brojnih problema te volju da budu aktivni sudionici u predlaganju izmjena Zakona o PIO.

Zakon dobar, ali ga moguće dodatno urediti

Istaknut je zajednički stav da je Zakon dobar i da ga je moguće dodatno urediti. Predstavnici Saveza istakli su i problem srazmjernih penzija koje prima veliki broj penzionera, a niže su i od minimalnih.

- Zakonodavac nije vodio računa da imamo 76.000 penzionera koji imaju srazmjerne penzije. To su penzije niže od najnižih i to je nama zaostavština prethodnog državnog uređenja koje moramo rješavati sa bivšim republikama. A osim toga, neophodno je uvesti i gradaciju po zanimanjima kod određivanja koeficijenata penzija, čime će se doprinijeti pravednijoj raspodjeli i motivaciji poslodavaca i radnika kod uplate realnih plaća i doprinosa a ne onih najnižih, kako je to praksa već godinama - zaključio je Mehić.

Kako ističu iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Savez je kao prioritetnu temu delegirao posljednju odluku prethodne Vlade o vanrednom usklađivanju penzija za 3,9 posto. Kažu da je ta odluka donesena bez konsultacija te da ne ide u prilog poboljšanju kvaliteta i standrada života penzionera.

Ministar Delić, navedeno je u saopćenju, pokazao je razumijevanje i volju da ova odluka bude revidirana te izvršene korekcije u skladu s aktuelnim stanjem na tržištu, odnosno inflatornim kretanjima.

- Ovo je razuman zahtjev i mi ćemo ga u Ministarstvu sigurno razmotriti i u dogovoru s premijerom i Vladom ići ka rješenju koje će odgovarati stvarnom stanju. S obzirom na to da za vanredna usklađivanja imamo priliku samo jednom godišnje, smatram da je zahtjev da Odluka prethodne Vlade bude revidirana realan i mi ćemo to sigurno i uraditi – najavio je Delić.

Predstavnici Saveza uručili su ministru i pozivnicu za godišnju sjednicu Skupštine Saveza, a on je najavio da će tokom ove sedmice posjetiti i Savez umirovljenika u Mostaru s kojima će također razgovarati o ovoj problematici, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.