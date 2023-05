U Goraždu obilježen Dan medicinskih sestara

Komora zdravstvenih tehničara svih profila Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, uz pomoć Ministarstva zdravstva, Sindikata Doma zdravlja i Kantonalne bolnice Goražde, danas je obilježila 12. maj - Međunarodni dan medicinskih sestara.

Održana je i pokazna vježba reanimacije te pružanja prve pomoći prilikom epi napada, koju su proveli medicinski tehničari Urgentnog centra Kantonalne bolnice Goražde. Za građane je upriličeno mjerenje krvnog pritiska i šećera u krvi, dok su učenici Srednje medicinske škole “Hasib Hadžović” održali prezentaciju o nastanku profesije medicinskh tehničara te njihovom doprinosu u vrijeme pandemije Covida-19.

Glavna medicinska sestra Internog odjela Kantonalne bolnice Goražde Samira Kulović taj humani poziv obavlja već 37 godina i napominje da se on mora voljeti.

Jedan od najhumanijih poziva

- To je jedan od najhumanijih poziva koji postoji, jer smo ti koji prvi primamo pacijente i budemo uz njih kada im je najteže. Susrećemo se s raznim situacijama, a posebno je bilo teško u vrijeme rata u Ratnoj bolnici, kada smo imali poginulu i ranjenu djecu, borce, civile, što je bilo vrlo teško. Posao medicinske sestre u bolnici specifičan, jer to je rad s teškim pacijentima, operisanim i ležećim pacijentima kojima zaista treba velika njega. Imamo mnogo i neuroloških pacijenata koji su nepokretni, kojima treba posebna njega i pažnja i da biste bili spremni na sve to, morate biti jaki, savjesni i voljeti to što radite – naglasila je Kulović.

Podršku sadašnjim i budućim medicinskim tehničarima svojim dolaskom pružila je i nekadašnja glavna sestra Kantonalne bolnice Goražde Sada Demir koja je u penziji. Sestra Sada, također, naglašava da taj posao mogu raditi samo osobe koje ga vole.

Usavršavanje znanja

Glavna medicinska sestra Doma zdravlja “dr. Isak Samokovlija” Aida Keškić napominje da se ove godine Međunarodni dan sestrinstva obilježava pod motom: "Our Nurses, Our future" (Naše medicinske sestre, naša budućnost).

- Da bismo opravdali naziv kampanje, usavršavajmo svoje znanje, pokažimo što više empatije jedni prema drugima, kao i prema korisnicima naših usluga. Budimo uvijek promotori zdravlja i zagovornici interesa pacijenata na ponos sebi i svojoj profesiji – poručila je Keškić.