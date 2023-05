Gratz: Model građanske BiH garantuje opstojnost BiH kao suverene i nezavisne države

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Dennis Gratz izjavio je danas u Sarajevu da je ideja građanske BiH jedina ideja, zapravo jedini model koji garantuje ne samo jednakopravnost građana, vladavinu prava, slobode, aktivno i pasivno biračko pravo, uživanje svega onoga što su blagodati modernog društva, već prije svega i opstojnost BiH kao suverene i nezavisne države.



Gratz je na pres-konferenciji prije sesije Kruga 99, na kojoj je bio uvodničar o temi "Izgubljena bitka, ali ne i rat za građansku BiH", kazao da je građanska država denominator, najmanji bazični čimbenik oko kojeg se možemo svi saglasiti da je to što je nesporno - "to je ono što imamo u ličnim kartama, pasošima, ono oko čega se jedino ne moramo raspravljati u ovoj zemlji u kojoj su rasprave postale osnovni model razmišljanja, to da smo bosanskohercegovački državljani".

Po njegovim riječima, o svemu ostalom moramo, trebamo i možemo raspravljati - kako da uredimo naše međusobne odnose, kako da uredimo odnose etničkih skupina, vjerskih skupina, naroda...

- Tu raspravu trebamo. Mi je ovim uvodimo salonski kao jedna ozbiljan dijalog s javnošću, s međunarodnom zajednicom, sa kolegama i kolegicama iz drugih političkih opcija, ne samo one koje zagovaraju građanski model društva, već i drugi neki model društva. Međutim, o BiH kao državi ne bi trebali više da se raspravljamo. Smatram da bismo trebali zaista ozbiljno se pozabaviti onim što je još uvijek neriješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, a to je uređenje ove zemlje - istaknuo je Gratz.

Kaže kako ne želi živjeti u bilo kojoj zemlji u kojoj će njegova prava biti vrednovana i u kojoj će se osjećati kao čovjek samo zato što je većina.

- Ako promjenimo taj diskurs, a taj diskurs jedino možemo promijenti kroz građanski model društva, mislim da smo veliki korak naprijed - smatra Gratz.

Po njegovim riječima, to je nešto što je normalnost i praksa u svakoj zemlji u svijetu koja prosperira, u zemljama koje imaju veliki broj stanovnika koji čak ne govore isti jezik, koji ne izgledaju isto, koji imaju drugu rasu, drugu bilo koju pripadnost, pa ljudi svejedno funkcioniraju, rade, druže se, žive dostojanstven život.

- Želimo razgovarati pristojno, dostojanstveno, posebno imajući u vidu šta nam se sve podmeće, imajući u vidu kakva je vlast formirana, pod kakvim okolnostima, s kakvim nametanjem, sa kakvim igrarijama i s kojom perfidnošću smo obezvrijedili izbornu volju građana. Nastavit ćemo i ovaj dijalog, ne samo u zastupničkim klupama, već ćemo razgovarati i unutar akademske zajednice. Vrijeme je da se intelektualke, intelektualci probude, da razgovaraju i o ovoj temi - kazao je Gratz.

Dodao je kako mu je drago da "građanska BiH nije više onaj bauk koji je bio možda prije nekih desetak, petnaest godina, već je sada relevantna tema o kojoj moramo razgovarati ako želimo ostati živjeti ovdje".

Upitan da prokomentira izvještaj visokog predstavnika Christian Schmidt pred Vijeću sigurnosti UN-a, Gratz je kazao kako misli da je vrijeme njegovog pravdanja malo zakašnjelo.

- On nije ništa odblokirao, on je pregazio Ustav Federacije BiH tako što je ignorisao volju jednog od potpredsjednika. Pravda to deblokiranjem. Imamo sada vlast kakvu imamo. Vrlo će biti sporne bilo kakve odluke te vlasti. Međutum, mislim da je i on sam svjestan šta je napravio i za koga je to napravio - ocijenio je Gratz.

Smatra da sve izmjene od 2. oktobra prošle godine i u aprilu ove godine "u praksi pokazuju da one idu na ruku svim etnonacionalnim stranakama - SNSD-u, SDS-u, SDA u smislu prebrojavanja tamo gdje su oni većina, međutim prije svega ide na ruku HDZ-u BiH koji je vrlo otvoreno radio na tome".