Ambasada SAD o državnoj imovini: Lažne pravne tvrdnje vlasti RS nepotrebno produbljuju rješavanje tog pitanja

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom pitanja državne imovine.

Kako je istaknuto, stav SAD godinama je jasan, dosljedan i nije se mijenjao.

Ustavno uređenje prihvatila su oba entiteta

- Državna imovina pripada državi, a za njezino regulisanje potreban je zakon na državnoj razini. To nije stvar mišljenja; to je ustavna i pravna činjenica.Prema međunarodnom pravu i ustaljenoj državnoj praksi, samo države posjeduju neophodnu nadležnost za nasljeđivanje prava i obaveza država prethodnica. U ovom slučaju, ta država je Bosna i Hercegovina. To je pitanje riješeno Dejtonskim ustavom koji je jasan i nedvosmislen: "Republika Bosna i Hercegovina, čiji će službeni naziv od sada biti "Bosna i Hercegovina", nastavit će svoje pravno postojanje prema međunarodnom pravu kao država." Prema međunarodnom pravu i ustavnom načelu kontinuiteta, Bosna i Hercegovina je vlasnik sve državne imovine. Takvo ustavno uređenje prihvatila su oba entiteta prihvatanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući Aneks 4, Ustav Bosne i Hercegovine. Ustavna nadležnost entiteta podređena je njihovoj obvezi poštivanja Ustava Bosne i Hercegovine - naveli su iz Ambasade SAD.

Istaknuto je da su ustavno i pravno uređenje u vezi sa državnom imovinom dodatno regulisani zakonima Bosne i Hercegovine prema Sporazumu o pitanjima sukcesije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) iz 2001. godine, koji je ratificirala Parlamentarna skupština BiH.

- Ovim sporazumom, koji je stupio na snagu 2004. godine, precizirano je da su BiH i još četiri zemlje nasljednice koje će naslijediti "pokretnu i nepokretnu državnu imovinu" SFRJ. To nije pitanje nadležnosti, već vlasništva nad imovinom, kao što je bio slučaj u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji.

To, međutim, ne znači da svaki dio imovine koji je pripadao SFRJ treba trajno kontrolirati država BiH. Od vitalne je važnosti regulisati upravljanje, a u nekim slučajevima, i vlasništvo nad tom imovinom među različitim razinama vlasti. Ustavni sud BiH bio je jasan – Parlamentarna skupština BiH ima isključivu nadležnost za to - poručeno je.