Memić: Sudija Perić nije dao Kemalu Dizdareviću da svjedoči, ali nadam se da ćemo završiti s tom amnezijom!

U Sudu BiH danas je održan pretres na kojem je ponovljeno suđenje Alisi Mutap i ostalima u predmetu koji se odnosi na okolnosti smrti mladića Dženana Memića.

Drugostepeni postupak vodi se pred Apelacionim vijećem Suda BiH kojim predsjedava sudija Staniša Gluhajić.

Nakon ročišta, prisutnim novinarima se obratio Muriz Memić.

- Kroz ovaj proces doći ćemo i do ubica. Vidite koliko je to mukotrpno i tužiocima istraživati. Doći ćemo mi do kraja, zna se sve. Ali evo vidite šta znači skrivanje dokaza i sada valja otkrivati ono što su oni vješto sakrili. Doći ćemo mi sigurno do kraja. Bitan je i ovaj postupak. Branko Perić se i na to osvrtao, što se bave sporednim stvarima, što se ne bave glavnim. Pa nismo se mogli baviti glavni kada su nam ovo uradili.

Mi smo vidjeli taj nalaz, ali Kemal Dizdarević još nije svjedočio jer to nije dozvolio Branko Perić. Iako su to bila bila dva aršina. U aferi „Respiratori“ svjedočeno je video linkom iz Crne Gore ali ovdje nije dozvoljeno. Ali evo nadam se da ćemo dočekati nakon osam godina da završimo s tom amnezijom - poručio je Memić.