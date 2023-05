Bivši studenti žele približiti Banju Luku i Zenicu

Predstavnici gradova Banja Luka i Zenica, kao i općina Teslić i Kotor-Varoš potpisali su Protokol i izjavu o zajedničkom djelovanju na dogradnji i modernizaciji putne komunikacije od Maslovara do Bistričaka, što bi skratilo putovanje od Banje Luke do Zenice za oko 90 kilometara. Aktivnost je uslijedila na osnovu studentske inicijative.

Spontano druženje

Ideja se rodila na spontanom druženju nekadašnjih studenata Mašinskog fakulteta banjalučkog univerziteta.

- Ponosan sam što sam bio student Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci i što sam dio jedne priče i inicijative ljudi dobre volje koja neće stati samo na ovome - poručio je Rifat Halilović, bivši student Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci.

Projekt izgradnje regionalnog puta od Banja Luke do Zenice preko Teslića i Kotor-Varoši datira od prije rata. Oko 125 kilometara ovog puta od Maslovara preko Očauša, Blatnice, Podjezera do Bistričaka skratilo bi putovanje od Banje Luke do Zenice sa 223 na 131 kilometar. Navedene lokalne zajednice su u ovom vidjele novu razvojnu šansu.

- Ogromni su prirodni resursi, prelijepa priroda, mnogo ljudi koji gravitiraju ka ovom putu i mnogo je onih koji su, zbog toga što nije bilo ovakvog puta, otišli sa ovih prostora. Dakle, mnogo je razloga da ova sjajna inicijativa zaživi - istakao je Milan Miličević, načelnik Opštine Teslić (SDS).

Promet roba, usluga i ljudi

- Povezivanjem tri regije promet roba, usluga i ljudi će se sigurno povećati preko naše lokalne zajednice što je od velikog interesa - dodao je Zdenko Sakan, načelnik Opštine Kotor Varoš (PDP).

Gradovi Banja Luka i Zenica će, u skladu sa mogućnostima, također podržati projekt.

- Banja Luka prepoznaje značaj komunikacije u saobraćajnom smislu s gradom Zenicom iz prostog razloga što na taj način ostvarujemo bolju infrastrukturnu povezanost, kao jednu od najvažnijih pretpostavki za veći intenzitet privredne saradnje - naglasio je Bojan Kresojević, menadžer u Gradskoj upravi Banja Luka.

- Dat ćemo punu podršku i nadam se da ćemo prema višim nivoima vlasti i svima onima koji mogu pomoći ubrzati ovu inicijativu da se realizuje. U svakom slučaju ćemo dati svoj puni doprinos - poručio je savjetnik gradonačelnika Zenice Munib Huseinagić.

Lokalne zajednice same ne mogu finansirati ovaj višemilionski projekt pa je u toku izrada Studije izvodljivosti. Pomalo neočekivano podrška je stigla i od predsjednika RS Milorada Dodika koji je, putem društvenih mreža, pozdravio ideju i obećao sa deset posto finansirati realizaciju, pa akteri očekuju podršku entitetskih i državnih organa, kao i medjunarodnih institucija.