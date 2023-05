Advokati generala Drekovića: Presudili dokazi iz arhiva Vojske RS-a, u Federaciji imali opstrukcije

Optužnica tereti Drekovića da je od 21. maja do 7. juna 1995. artiljerijskim jedinicama Četvrtog korpusa u mjestu Bjelimići (općina Konjic) naredio neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku.

Interes javnosti

Nakon završenog suđenja javnosti su se obratili advokati Ramiza Drekovića, Kadrija Kolić i Mirsad Crnovršanin.

- Kada se sudi generalu ogroman je interes javnosti i treba da bude interes javnosti. Federacija je učinila sve da nam oteža prikupljanje dokaza za odbranu generala Ramiza Drekovića. Institucijama iz RS se zahvaljujem na korektnoj saradnji i na činjenici da su nam sve dostavili što smo tražili. Ova presuda pokazuje još jednu stvar da mi pod hitno u BiH moramo raditi reformu Zakona o krivičnom postupku, zato što je dozvoljeno tužiocu da u fazi istrage radi šta hoće i bira šta prezentira i nema nikakve sudske kontrole i istrage. Takve istrage nas dovode u ovu situaciju i ovakav sudski postupak da poslije više godina dobijemo oslobađajuću presudu - rekao je Kadrija Kolić, advokat Drekovića.

Prikupljanje dokaza

Mirsad Crnovršanin je kazao da je bilo velikih problema tokom prikupljanja dokaza odbrane.

- Više mjeseci smo uložili maksimalne napore kroz različite arhive Vojske RS, ali i Vojske Federacije. Nakon višemjesečnih zahtjeva i pritisaka smo ipak došli do dokumenata. Odbrana je uložila preko 500 materijalnih dokaza. Ovo je jedinstveni predmet jer je odbrana iznijela šest različitih vještačenja da bi dokazali potpunu nevinost generala Drekovića. To će sud svakako cijeniti u pismenom obrazlaganju presude. Prvi put su rađena i ekspermientalna vještačenja što je prvi put rađeno pred ovim sudom. Nisu rađena ni za granatiranja na Markalama i Tuzlanske kapije. To su balistička vještačenja s eksperimentalnim uzorcima gdje smo mi Sudu prikazali efekte ovih balističkih projektila – rekao je Crnovršanin tokom obraćanja medijima.

Tužilac je danas bio Vladimir Simović.