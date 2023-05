Softić: Da Sebija vodi SDA, onda to ne bi bila stranka

Delegat u Državnom parlamentu Safet Softić (SDA) komentirao je za BHT1 buru koja se digla u javnosti nakon što je Alma Čolo napustila Stranku demokratske akcije te je izjavio da mu je žao što su izgubili dobar kadar, ali da bi bio sretniji da nije u javnost iznijela svoje stavove o dešavanjima unutar SDA.

O Sebiji

Softić je komentirao i navode Čolo da Sebija Izetbegović vodi stranku, a ne predsjednik i organi SDA.

- To je njen dojam koji je iznijela, ja se ne bih bavio time, postoji predsjednik stranke, organi i institucije koje strankom upravljaju. To, naprosto, nije tačno, da je tako, to ne bi bila stranka. Ona ima pravo na svoje mišljenje, ali ja ne mislim da je to tako, mislim da drugačije stvari funkcioniraju. Kad je riječ o SDA, mislim da ima dovoljno demokratije - kazao je.

Nije iznijela nezadovoljstvo

Kako je naveo, Čolo na sjednici Predsjedništva SDA održanoj prije mjesec nije iznijela nezadovoljstvo.

- O njoj u ljudskom i profesionalnom smislu imam samo riječi hvale, stoga mi je žao što je napustila SDA. Napisala je da se povlači iz stranke jer je to nespojivo s funkcijama na koje planira konkurisati. Pretpostavljam da su to neke sudske pozicije – rekao je Softić.

Napuštanje stranke

Softić je dodao da je Čolo navela formalni razlog za napuštanje stranke. Ipak, njeni kasniji javni nastupi su pokazali da je imala i neke druge, privatne razloge.

On je kazao da je Čolo u toj stranci bila učesnik pregovora u vezi s promjenama Ustava i Izbornog zakona, kazavši da je Čolo jako dobar pravnik.

- Ja sam to mogao vidjeti radeći s njom u Predstavničkom domu. U tom smislu je to gubitak za stranku, pogotovo jer je riječ o moralnoj osobi. Ja mislim da je trebala razgovarati prije istupanja, a da je nakon izlaska bilo kasno za bilo kakve razgovore - ističe Softić.

Istupi u medijima

Govoreći o njenim istupima u medijima, kazao je da je Čolo najviše zaboljelo to što je SDA dala jedno mjesto DF-u u Domu naroda BiH mimo konsultovanja s organima stranke. To je pozicija koja bi izvjesno pripala njoj.

- O tome se može razgovarati, ali to je čitav jedan proces koji se događao. Postojala je saradnja tu - rekao je Softić, aludirajući na to da je DF dao podršku SDA na kantonalnim nivoima i u Federalnom domu naroda.

Na pitanje da li je razočaran načinom na koji je Čolo javno govorila o stranci.

- Kada sam pročitao njenu izjavu, smatrao sam da je to jedan gospodski način da izađe iz stranke, ali s obzirom na to da je krhka i osjetljiva kakva jeste, vjerovatno je rekla više nego što je planirala i vjerovatno da su kasnije stvari uzrokovale da ona izađe u javni prostor. Bio bih sretniji da nije - rekao je Softić.