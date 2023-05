Rektor Škrijelj odbacio Sebijine laži: Nanijela je najveću štetu SDA i porodici Izetbegović

U nedostatku argumenata i dokaza da je u pravu, Sebija Izetbegović pokušava izmišljotinama blatiti Univerzitet i mene kao rektora, kazao je za „Avaz“ prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu.

Pod pritiskom

Podsjetimo, Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a, ostala je bez zvanja redovne profesorice na Medicinskom fakultetu UNSA-e, kao i bez diploma magistra i doktora medicinskih nauka. Posljednjom odlukom UNSA-e i Medicinskog fakulteta, Izetbegović je dobila otkaz na mjestu redovne profesorice, a za sve je okrivila rektora Škrijelja.

Izetbegović je rekla kako je posebno nevjerovatno kako je dekanica Medicinskog fakulteta Amina Valjevac potpisala odluku o otkazu na Medicinskom fakultetu.

- Zvala sam je, dekanica je plakala, rekla je da je pod pritiskom, da joj rektor prijeti, da je svjesna da mi rektor čini ogromnu nepravdu, ali se boji za svoju poziciju. To zorno pokazuje kakvu je strahovladu Rifat Škrijelj zaveo na UNSA-i - navela je Izetbegović za jedan portal.

Rektor Škrijelj oštro je odbacio ovakve optužbe rekavši da Sebija nema argumente za ove tvrdnje, kao što nema ni diplome.

- Nisam ja problem, kao ni UNSA, problem je to što bivša profesorica ne može da shvati da, nakon što je izgubila zvanje magistra koje nije regularno stekla i nakon što je od Senata stavljena van snage odluka o izboru u zvanje profesorice na Medicinskom fakultetu, ne može biti zaposlena u toj organizacionoj jedinici UNSA-e. To što ona misli da bez dokumenata može raditi onako kako je navikla i misli da treba, to nije održivo. Sve njene optužbe su netačne, ali me ne iznenađuju, jer neko ko je bio spreman više od 30 godina razvijati svoju “akademsku karijeru” bez uredno završenog postdiplomskog studija, sve ostalo što kaže i radi me ne iznenađuje - rekao je prof. dr. Škrijelj.

Politička šteta

Komentirao je i Sebijine optužbe da je sve što rektor radi usmjereno na nanošenje političke štete SDA.

- Ona spominje svog rahmetli svekra i prvog predsjednika države Aliju i porodicu Izetbegović. UNSA se nije bavila niti rahmetli predsjednikom niti porodicom Izetbegović. UNSA se bavila njenim diplomama i njenim školovanjem. Javnost, ako ćemo već na teren politike jer ona sada nastupa kao zastupnica u Skupštini KS, već zna da je ona nanijela daleko veću štetu i SDA i porodici Izetbegović nego što to može uraditi bilo koji rektor ili Škrijelj. Ona je izvor problema, ne ja - zaključio je rektor Škrijelj.

Meni su prijetili

Dok je trajao cijeli proces vezano za provjere ispravnosti diploma Sebije Izetbegović, rektor Škrijelj navodi da je on bio izložen pritiscima i prijetnjama.

- Kontinuirano sam bio izložen pritiscima i prijetnjama njenog advokatskog tima da ću biti tužen, da ću odgovarati. Taj advokatski tim nije se držao svojih standarda, već je kontinuirano prijetio rektoru UNSA-e. Prijetili su mi da ću odgovarati jer sam radio svoj posao - istakao je prof. dr. Škrijelj.