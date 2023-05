Prema dosadašnjim prognostičkim modelima: Ljeto će biti toplije od prosjeka

- Kada je u pitanju BiH, svaki dan treba biti spreman na pojavu kiše, a kada su u pitanju temperature zraka, u narednih 15-tak dana one će biti u granicama prosječnih - kazao nam je Krajinović.

Budući da je svega nekoliko dana preostalo do 1. juna, kada klimatološki počinje ljeto, Krajinović nam je rekao da se u pogledu temperaturnog režima u sva tri ljetna mjeseca očekuju iznadprosječne vrijednosti temperatura.

Tri mjeseca

- Pozitivna odstupanja će biti nešto veća na sjeveru naše zemlje i ona se kreću od tri do četiri stepena više u odnosu na prosječne vrijednosti, dok u centralnim i južnim predjelima BiH ta pozitivna odstupanja idu do dva Celzijeva stepena. Tri ljetna mjeseca tako nas očekuju s dosta iznadprosječnim vrijednostima i, kako nas je priroda naučila u proteklih nekoliko godina, vrlo često imamo i temperaturne rekorde, ali za takve prognoze morat ćemo, ipak, sačekati one kratkoročne - pojasnio nam je Krajinović.

Generalno gledano, u pogledu temperaturnog režima, naglasio je Krajinović, ljeto 2023. godine očekuje se toplije od prosjeka.

Kada je riječ o padavinama, to je za sada teško prognozirati, ali, prema njegovim riječima, signali ukazuju na to da će predstojeće ljeto biti s nešto manjim količinama.

- Kada su u pitanju padavine, najbolje je sačekati kratkoročne vremenske prognoze i iz dana u dan se informirati o očekivanim padavinama - naveo je Krajinović.