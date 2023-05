Besplatne usluge za žene oboljele od karcinoma dojke u "Think Pink Centru"

U prva dva mjeseca rada Centar za osnaživanje zdravlja žena u Bosni i Hercegovini - "Think Pink Centar" usluge koje poboljšavaju kvalitet života pružio je desecima oboljelih od karcinoma dojke.



Zdravstveni sistem

- Postali smo servis za oboljele žene, ali i edukativni centar o prevenciji najučestalijeg karcinoma kod žena s fokusom na usluge koje najčešće ne mogu dobiti odmah u zdravstvenom sistemu - saopćeno je iz organizacije "Think Pink".

Sve pacijentice oboljele od karcinoma dojke u "Think pink centru" mogu preuzeti pakete prve pomoći za žene operisane u posljednjih godinu, perike i pokrivala za glavu, silikonske proteze i edukativni materijal.

Pacijentice se mogu prijaviti i na jednu od aktivnosti koje se trenutno provode: individualna i grupna psihoterapija pacijentica oboljelih od karcinoma dojke, tjelovježba, konsultacije s medicinskim stručnjacima te nutricionističko savjetovanje.

Uskoro u "Think Pink Centru" počinje i psihoterapija za članove porodica oboljelih žena.

Društveno odgovorni događaj

Centar se nalazi na adresi Trg fra Grge Marića 4/II (pored katedrale u Sarajevu). Sve usluge i aktivnosti koje se pružaju su besplatne. Iz ovog Centra mole sve pacijentice da dolazak najave putem broja telefona +387 66 000 395.

- Uz aktivnosti u "Think Pink Centru" naša organizacija u maju je obezbijedila 1.100 besplatnih mamografskih pregleda, ultrazvuka dojke, dodatnih ginekoloških pregleda, te mjerenja šećera i pritiska za žene u ruralnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Počeli smo i pripreme za najveći društveno odgovorni događaj u našoj zemlji "Race For The Cure", koji će biti održan 1. oktobra. Narednog vikenda u Sarajevu ćemo okupiti i predsjednice 20 udruženja pacijentica oboljelih od karcinoma dojke iz cijele države - poručili su iz organizacije "Think Pink".